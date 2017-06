Apostó fuerte al semillero

Google Plus

Los pibes contento por su presente. Foto: Bodegue.net

El Tomba quiere coronar el primer semestre de la mejor manera con un triunfo ante su gente frente a Gremio de Porto Alegre, el martes a las 19.15 por el encuentro de ida por los Octavos de final del certamen internacional. Ya quedó atrás el torneo doméstico en la última fecha del mismo venció dos a cero a Newells, en dicho compromiso en el once inicial hubieron varios jugadores de la divisiones inferiores.

A lo largo del ciclo de Lucas Bernardi al mando del Expreso junto a sus asistente y su ayudante Diego Dabove entrenador de la reserva del conjunto mendocino están haciendo un trabajo brillante para sacarse el sombrero. Cuando apenas asumió Bernardi era potenciar algunos deportistas sin rodaje con Sebastián Méndez y subir algunos de las divisiones menores, algunos de los nombres citados fueron: Agustín Verdugo;Luciano Pizarro;Fernando Núñez;entre otros a su primera pretemporada.

Y llegó la hora de poner sobre la mesa lo ensayando en la preparación en el once inicial se destacan Fabrizio Angileri;Sebastián Olivares;Fabían Henríquez;Ángel González y Juan Fernando Garro,todos nacidos en las canteras de Godoy Cruz pero con Méndez no tenían demasiada continuidad y con el ex DT de Arsenal encontraron rodaje de la mejor manera.El primero en tener minutos dentro del elenco superior fue Luciano Pizarro su debut se produjo frente a Colón en Santa Fe, mostró tener grandes condiciones con el balón en sus pies; un desgarro ante Talleres lo dejo afuera de las canchas por un tiempo y ahora volvió de la mejor manera.

El segundo fue Fernando Núñez citado nada menos por Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay, en la clasificación histórica del Tomba a la siguiente instancia del certamen. Luego fueron pasando los compromisos y llegó el turno del tercero se trata de Agustín Verdugo debutó ante Defensa y Justicia, ahora se está asentando más al primer equipo y es pieza fundamental para el cuerpo técnico.

En el último compromiso por el torneo local tuvo acción Roberto Ramírez arquero de la reserva reemplazando de gran manera a Rodrigo Rey. Pero eso no son todos luego fueron citados pero sin muchos minutos Brayan Ayetz;Luciano Lapetina;Luis De Faría entró en el último choque ante la Lepra "Rosarina"pero poco minutos en cancha.

Hoy en Godoy Cruz se está apostando al material de la casa y no traer mucho de afuera. En conclusión ¡VAMOS LOS PIBES! esa frase queda justa para este gran presente de la escuadra mendocina.