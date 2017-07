Final anunciado

Google Plus

Bernardi en el partido frente a Gremio.Foto:Web

El Tomba perdió el encuentro de ida por los octavos de final del certamen internacional ante Gremio jugando un flojo primer tiempo y un buen complemento del juego. Una vez finalizado el partido la comisión directiva encabezada por Jose Mansur se lo mostró molesto ante la derrota, uno de los principales malestares de Mansur era el rendimiento de la escuadra mendocina en los últimos partidos.

En los pasillos de la "Bodega" algo raro sucedía y se veía venir la noticia, el día miércoles el presidente del Expreso se reunió con Lucas Bernardi y su cuerpo técnico, para comentarle su desplazamiento de Godoy Cruz. En los últimos compromisos no fueron buenas las actuaciones del ex adiestrador de Arsenal, al mando del conjunto.

La relación de Bernardi con la dirigencia no fue buena y en más de una ocasión hubo corto circuitos entre ambas partes, los directivos ya habían anticipado en más de una chance el adiós al ahora ex técnico del Tomba; otro de los principales motivos de su salida fue cuando asumió dejó en claro sumar la mayor cantidad de puntos en el torneo local y deja en un segundo plano el torneo internacional, fue todo al revés mostrando una mala cara en el certamen argentino y siendo una de las revelaciones en el otro plano. El ex volante central de la Selección Argentina su estreno se produjo,en el empate uno a uno ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores por la primera fecha; fue su presentación jugando en gran nivel ante uno de los mejores equipos del continente.

Luego de dicho cotejo le ganó a Rosario Central en el Gigante de Arroyito y San Lorenzo en el Malvinas Argentinas por el torneo doméstico; disputando un gran nivel individuales de jugadores y colectivos. Uno de los principales objetivos era el ingreso a la Copa Sudamericana y quedó atrás debido a no sumar la mayor cantidad de unidades necesarias.

Los números de Bernardi dirigiendo al Expreso sacando el 57,97% de efectividad,clasificó al equipo por primera vez en su historia a Octavos de final de la Libertadores, pasando de ronda por Copa Argentina y a punto de clasificar a la Copa Sudamericana.

El rosarino le queda contrato hasta junio del 2018 con la institución de la calle Balcarse; ahora el Tomba tiene vacaciones hasta el 17 de julio para encarar la revancha en Porto Alegre ante Gremio con nuevo entrenador.