José Mansur:"Estamos muy contentos, creo que es un paso importante y va a ser un lindo proceso en Godoy Cruz"

Google Plus

Mansur se lo mostró contento. Foto: Diario Uno.

Hace algunas horas se conoció al nuevo entrenador del Tomba para la siguiente temporada: se trata de Mauricio Larriera, que llega para ocupar el lugar de Lucas Bernardi. En todo este panorama desde Capital Federal conversó con Radio Nihuil el presidente José Mansur, dejando en claro sus primeras impresiones ante el nombramiento del nuevo adiestrador a esto comentó:"Estamos muy contentos, creo que es un paso importante y va a ser un lindo proceso en Godoy Cruz por el pensamiento que tiene Mauricio de juego, de entrenar, y la perspectiva que tiene del fútbol. Esperamos escribir una importante página de la historia nueva de Godoy Cruz con él".

La máxima autoridad se dio su gusto era el entrenador que más le gustaba en la lista de los candidatos para hacerse cargo del equipo. Luego Mansur explicó porque el nombramiento del oriental para hacerse cargo del equipo: "Habíamos tenido charlas con él en el mes de diciembre del año pasado, fue una de las personas que teníamos en carpeta, lo hemos seguido y sabemos cómo juega al fútbol, es un entrenador joven, fue elegido el mejor entrenador en el año 2015 en Uruguay y consideramos que su perfil coincide mucho con el perfil que tenemos en nuestra institución". El charrúa ya había tenido contacto cuando se buscaba al reemplazante de Sebastián Méndez pero terminó arribando Bernardi a la "Bodega".

"El perfil de Latierra coincide con el perfil que tenemos en nuestra institución"

El cuerpo técnico del uruguayo está compuesto por su ayudante de campo Bruno Piano y su preparador físico Alejandro Martínez, a esto dijo: "Falta incorporar una persona más al cuerpo técnico que va a salir del consenso con nosotros porque, como tenemos una estructura importante del club, en lo que se refiere a preparadores físicos alternativos, médicos, kinesiólogos, una vez que él vea toda esa estructura resolveremos incorporar una persona más al cuerpo técnico".

El debut del ex adiestrador de Racing de Uruguay; entre otros será en el partido de vuelta ante Gremio por la Copa Libertadores; a esto destacó: "Hemos acordado un premio especial por pasar con Gremio que él dice que se le puede ganar. Es un partido importantísimo y que no se superpone con ningún torneo así que ojalá podamos revertir el resultado y pasar de fase. Pero la prioridad es el proceso de todo el año", tiene la complicada tarea de dar vuelta el cero uno a favor de los brasileños.

Para finalizar el conductor de la institución mendocina dejo en claro el movimiento de pases a esto concluyó: "El plantel está bastante armado, no se ha desarmado, el único jugador transferido ha sido Rodrigo Rey, no creo que suframos muchas bajas. Nos reforzaremos, tenemos la idea, no van a ser muchos salvo que vendamos jugadores pero como viene el mercado lo vemos improbable". Hay muchos ruidos por los pasillos de la "Bodega" y pocas certezas. El flamante técnico del Expreso empezará a trabajar el día lunes y contará en su fila con el único refuerzo llegado hasta el momento: se trata de Ramiro Martínez, arquero procedente de Boca Juniors; con último paso por Estudiantes de Caseros.