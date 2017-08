Godoy Cruz va en busca de la hazaña ante Gremio

Google Plus

Gremio vs Godoy Cruz. Foto: Varsky Sports

Godoy Cruz, de la mano de su director técnico debutante, Mauricio Larriera, intentará revertir la serie de octavos de final de la Copa Libertadores este miércoles ante Gremio. El partido de ida, disputado en Mendoza, fue para el Tricolor Gaúcho por 1 a 0 con un gol tempranero marcado por Ramiro, antes de que se cumpliera el primer minuto de juego

Un gran desafío es el que tiene por delante el uruguayo Larriera, a quien le tocará debutar en lo que será para muchos el partido más importante en la historia del club mendocino. En principio, el ex técnico de Defensor Sporting no haria muchos cambios con respecto al equipo que solía ser titular con Bernardi. Aunque las alineaciones aun no fueron confirmadas, en Godoy Cruz habrían únicamente dos variantes con respecto al partido de ida: Burián por Rey (transferido al Paok de Grecia), y Angileri por Cobos.

El plantel ya se encuentra concentrado desde ayer al mediodía en Porto Alegre, y esta mañana realizó la ultima práctica en el predio de Inter de cara al partido de mañana. Se espera una multitud mendocina para acompañar a este equipo que ya hizo historia.

Por el lado de Gremio tampoco hay un 11 titular confirmado, pero se presume que tampoco habrían demasiados cambios con respecto al partido de ida, disputado hace más de un mes. El entrenador Renato Portaluppi pondría en cancha un 4-2-3-1 con tres variantes: Maicon (capitán, recién recuperado de una lesión) por Michel, Fernandinho por Arthur, y Everton por Lucas Barrios.

Es decir, que las posibles alineaciones titulares son las siguientes:

Gremio: Grohe; Edilson, Pedro Geromel, Kannemann, Bruno Cortez; Maicon, Ramiro; Fernandinho, Luan, Pedro Rocha; Everton. DT: Renato Portaluppi.

Godoy Cruz: Burián; Abecasis, Galeano, Olivares, Angileri; González, Henríquez, Giménez, Garro; Correa y García. DT: Mauricio Larriera.