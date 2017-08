Mauricio Larriera:"Todavía no tengo el equipo confirmado"

Larriera en conferencia de prensa. Foto: Nicolás Castillo-.Vavel Godoy Cruz

A horas de su estreno en el banco de suplentes del Tomba conversó con los medios ubicados en el hotel de concentración de la escuadra mendocina. El DT Mauricio Larriera empezó diciendo lo que esperar del compromiso ante Gremio a esto comentó: "Es un encuentro complicado pero tenemos la ilusión, de poder revertir la llave porque la gente se merece una alegría".

La parcialidad mendocina está arribando a Porto Alegre en un gran número y se espera una gran concurrencia. Luego Larriera hizo hincapié en su primer once como adiestrador de Godoy Cruz, a esto dijo: "No tengo el equipo confirmado, estoy esperando a último momento la habilitación de Leonardo (Burián) pero todavía no lo tengo definido"; en las horas del martes arribó a la concentración Ramiro Martínez, el tercer portero en caso de no estar habilitado el flamante refuerzo.

El mercado de pases está a la Orden del día en el Expreso por el momento llegaron cinco jugadores y sobre la posibilidad de incorporar más Y esto añadió: "Después del partido con Gremio se verá pero la idea es tener recambio a la hora de pensar en todas las competiciones". El entrenador "uruguayo" incluyó a todas las caras nuevas en su primera lista ellos serían: Burián; Tomás Cardona; Ramiro Martínez(viajó a último momento, no estaba incluido en la lista dada previamente), Felipe Rodríguez y Victorio Ramis respectivamente a esto murmuró: "Quiero conocer a todo el plantel y está es nuestra primera prueba de fuego".

Para finalizar dejo en claro en caso de avanzar de ronda a que certamen tiene como objetivo; a esto concluyó: "La idea es sumar la mayor cantidad de punto en el certamen doméstico, pero si se puede superar esta instancia bienvenido sea". En cada tramo de la charla el "charrúa" se lo muestra confiado a la hora de hablar y no se lo nota nervioso.

Una vez finalizada la conferencia de prensa el "oriental", se junto junto a su cuerpo técnico para emprender el viaje hacia el Arena Do Gremio escenario del partido junto a su dirigidos para reconocer el campo de juego en horas de la tarde del martes.