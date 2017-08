Altas bodegueras

Google Plus

El "Expreso" abrió el mercado de pases incorporando a su flamante cuerpo técnico, encabezado por Mauricio Larriera.│Foto: Club Godoy Cruz Oficial.

Godoy Cruz se retira lentamente del mercado de pases y comienza a trabajar en el plantel que disputará la Superliga a fines del mes de agosto, en la búsqueda del once ideal.

A continuación, analizaremos a fondo puesto por puesto, las flamantes incorporaciones que arribaron a la bodega para reforzar las respectivas líneas del primer equipo.

Cuerpo Técnico

Mauricio Larriera

En la búsqueda del reemplazo de Lucas Bernardi, la comisión directiva se sentó a negociar con el adiestrador uruguayo, que firmó un contrato de un año con la entidad mendocina. El ex entrenador de Racing de Montevideo, Defensor Sporting y Al Wakrah, debutó oficialmente al frente de Godoy Cruz en la derrota 2-1 por Copa Libertadores frente a Gremio; demostró estar a la altura de las circunstancias.

Arqueros

Leonardo Burián

La salida de Rodrigo Rey (fue trasferido al PAOK de Salónica) dejó un enorme hueco que rellenar, por eso la dirigencia apostó a un golero con experiencia y del agrado de Larriera para cubrir el puesto. El arquero uruguayo de 33 años, de último paso por Jaguares de Chiapas (México), arribó a Mendoza para convertirse en el nuevo guardameta y pilar del Expreso modelo 2017-2018.

Trayectoria:

[Bandera de Uruguay] Nacional (2004 - 2005)

[Bandera de Uruguay] Bella Vista (2006 - 2007)

[Bandera de Uruguay] Nacional (2008 - 2013)

[Bandera de Uruguay] Juventud Las Piedras (2014)

[Flag of Colombia.svg] Deportes Tolima (2014)

[Flag of Uruguay.svg] Montevideo Wanderers (2015 - 2016)

[Flag of Mexico.svg] Jaguares de Chiapas (2017)

Ramiro Martínez

El arquero de 26 años más conocido como "Mono", llega para pelearle la titularidad a Burián mano a mano con Roberto Ramírez, elemento de la casa y de gran actuación.

Trayectoria:

[Bandera de Argentina] Boca Juniors (2012 - 2013)

[Bandera de Argentina] Estudiantes de Buenos Aires (2013 - 2015)

[Bandera de Argentina] Boca Juniors (2016 - 2017)

Defensores

Tomás Cardona

A causa de la salida de Danilo Ortiz, se vio con buenos ojos la llegada de un defensor joven con amplio futuro por delante, para oficiar de recambio en la saga central. Por ende, surgió Cardona como primera y última opción, ya que la dirigencia abrochó rápidamente la incorporación del defensor de 21 años con último paso en Defensa y Justicia.

Trayectoria:

[Flag of Argentina.svg] San Lorenzo de Almagro (2015 - 2016)

[Flag of Argentina.svg] Defensa y Justicia (2016 - 2017)

Cristian Báez

El adiestrador uruguayo solicitó a la comisión directiva acerca de la búsqueda de un lateral por derecha como pieza de recambio para Abecasis. Rápidamente, sonó el nombre del defensor nacido en San Lorenzo (Paraguay) para sumarse al plantel, cuyo representante informó acerca del interés y de la casi cerrada incorporación del joven de 27 años con doble nacionalidad; posee nacionalidad argentina por lo que no haría uso del cupo de extranjero.

Trayectoria:

[Bandera de Argentina] Independiente (2010 - 2012)

[Bandera de Argentina] Instituto (2012 - 2013)

[Bandera de Argentina] Defensa y Justicia (2013 - 2014)

[Bandera de Chile] Deportes Iquique (2014 - 2015)

[Bandera de Argentina] Independiente (2015 - 2016)

[Flag of Mexico.svg] Dorados de Sinaloa (2017)

Mediocampistas

Felipe Rodríguez

El mediocampista nacido en Juanico (Uruguay), arriba al Expreso para aportarle jerarquía al ataque bodeguero. Su debut oficial fue en la derrota 2-1 ante Gremio, en el que mostró su capacidad y buen trato de pelota.

Trayectoria:

[Bandera de Uruguay] Boston River (2012 - 2013)

[Bandera de Uruguay] Cerro (2012 - 2013)

[Bandera de Uruguay] El Tanque Sisley (2013 - 2015)

[Bandera de Uruguay] Defensor Sporting (2015 - 2016)

[Bandera de México] Chiapas (2016 - 2017)

[Bandera de Ecuador] Liga de Quito (2017)

Delanteros

Victorio Ramis

Para darle aún más jerarquía y contundencia a la ofensiva tombina, Godoy Cruz adquirió el 50% del pase del delantero cordobés con último paso en Talleres de Córdoba; club que lo vio nacer y en el que logró un recordado ascenso en el 2016.

Trayectoria:

[Bandera de Argentina] Talleres de Córdoba (2014 - 2017)