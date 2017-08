Para debutar con el pie derecho

Google Plus

El Morro García será titular el domingo. Foto: Club Godoy Cruz

El Tomba tiene su primer compromiso por el certamen doméstico, luego de un par de amistosos disputados en la pretemporada ante San Lorenzo y Desamparados de San Juan. En el medio de ese contexto disputó el encuentro de vuelta por los octavos de final frente a Gremio por la Copa Libertadores, pero el chip cambio rápidamente ahora el objetivo está centrado en el partido ante el "Decano" en la jornada inicial de la Superliga.

Llegó la hora de la verdad. A Mauricio Larriera se lo ha mostrado conforme en cada entrenamiento o amistoso jugado. Por eso, para el domingo el DT oriental no tiene dudas en su primer once pensando en su presentación en el torneo local.

El adiestrador uruguayo no tocará piezas ni el dibujo táctico, en referencia al juego frente al Tricolor Gaucho y mostró gran nivel de juego, la idea es darle continuidad a los mismos en saltar al Arena Do Gremio. Por eso para visitar el Monumental José Fierro los once serían: Leonardo Burián; Luciano Abecasis, Leonel Galeano, Sebastián Olivares;Fabrizio Angileri; Juan Garro, Fabián Henríquez, Gastón Giménez;Felipe Rodríguez; Javier Correa y Santiago García; el dibujo táctico sería el tradicional 4-4-2 pero cuando se lo encuentre atacando sería un 4-2-1-3.

Del otro lado se encuentran los dirigidos por Ricardo Zielinski que llegan con un sabor dulce, por la Copa Sudamericana venció por la mínima diferencia a Independiente de Avellaneda con la única conquista de Luis "Pulga" Rodríguez. Y ahora llega el estreno de Zielinski por el torneo argentino, el once en perfilarse para recibir al "Expreso" sería: Luchetti; Romat, García, Sbuttoni, Zárate; Miloc, Aliendro, Barbona, Núñez; Pulga Rodríguez y Blanco; el número telefónico del dueño de casa sería el tradicional 4-4-2 con vocación ofensiva.

Esta todo dicho. Godoy Cruz quiere traerse los tres puntos a Mendoza de un territorio complicado.

SÍNTESIS:

Atlético Tucumán: Luchetti; Romat, García, Sbuttoni, Zárate; Miloc, Aliendro, Barbona, Núñez; Pulga Rodríguez y Blanco. DT: Ricardo Zielinski

Godoy Cruz: Burián; Abecasis, Galeano, Olivares, Angileri; Garro, Henríquez, Giménez, Rodríguez; Correa y García. DT: Mauricio Larriera

Hora: 14.05

Árbitro: Jorge Baliño

Asistente uno: Julio Fernández

Asistente dos: Martín Grasso

Cancha: Monumental Jose Fierro

TV: Fox Sports Premium

Apostillas:

Completan la delegación:

Roberto Ramírez, Diego Viera, Tomás Cardona, Facundo Cobos, Ángel González, Luis De Faria, Agustín Verdugo y Victorio Ramis. Uno quedará afuera del banco de suplentes.

Rumbo terrestre al Norte

El Tomba emprendió su viaje a Tucumán en micro luego de la cena, debido a que el aeropuerto de la ciudad del Norte se encuentra en remodelación.

Próxima fecha en casa

La segunda fecha Godoy Cruz recibirá a Talleres de Córdoba el domingo a las 14.05, lo que será la presentación ante su público en el torneo doméstico.

Escenario confirmado y fecha por Copa Argentina.

El Expreso jugará los 16avos del certamen federal ante Newells el cuatro de septiembre, en cancha de Unión de Santa Fe. En la semana hubo polémica por el estadio elegido, debido a la cercanía del elenco rosarino.

Un ex Tomba en el dueño de casa

Nahuel Zárate llegó esta temporada al "Decano", con pasado en Godoy Cruz donde estuvo en el 2015 donde disputó 23 partidos sin goles en su cuenta.

No inscribió a nadie para negociar

Llamó la atención que el Tomba no anotó a ningún jugador para negociar, tiene una semana más para iniciar gestiones con los jugadores libres. Pero los dirigentes mendocinos se conforman con la escuadra actual.