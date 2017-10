Armando Cooper: "Me gustaría volver a Godoy Cruz, en algún momento de mi carrera"

Google Plus

Cooper vive un gran momento profesional y le gustaría volver al fútbol argentino.Foto:Web

El reloj marcaba las 15.55 de Argentina y 14.55 en Toronto, Canadá. El protagonista en las últimas semanas tuvo mucho contacto con la prensa internacional y no es para menos la histórica clasificación por primera vez a una Copa del Mundo, estaban a la orden y es uno de los jugadores queridos por el pueblo panameño.

Posteriormente cuando VAVEL Godoy Cruz se contactó con él, una vez conocida uno de los logros de cualquier deportista. El Perco como se lo apoda a Cooper atiende la videollamada entrante en su celular y se lo muestra contento con su presente personal y desde su casa se pone a disposición de responder las preguntas, en un mano a mano interesante y tiene los mejores recuerdos de su pasado por el Tomba.-

-¿Cómo está actualmente su presente la MLS(Major League Soccer)?

- El presente personal es bueno,encontré un club ordenado y en crecimiento institucionalmente. Tenes buenos compañeros y bueno el apoyo incondicional de los hinchas, para que tengan una idea el club donde estoy será un Lanús de Argentina.

Mi posición dentro de la cancha sería un volante por derecha acompañando a los laterales, porque defendemos con líneas de tres y cinco hombres en el mediocampo.

-¿ Que comparación hace de la MLS con el fútbol argentino?

- Es un fútbol parecido, pero acá(Canadá y EE.UU) se corre menos y se traba mas. El elenco mas poderoso es Los Ángeles Galaxy sería un River o Boca, David Beckham tuvo un pasado por el club.

En los últimos años se puso competitiva la liga, trajeron jugadores de experiencias casos de David Villa o Andrea Pirlo con pasado en el fútbol europeo.

Con respecto a su pasado. ¿ Qué recuerdos tiene de su paso por Godoy Cruz?

- Tengo los mejores y una experiencia en lo personal, que nunca me imaginé que iba a vivir. La comisión directiva en aquel momento se portó bien conmigo y me hicieron sentir cómodo como en casa eso es un plus extra para hacer bien las cosas.

También me gustaría ir a Mendoza sino vuelvo a la institución, llevar a mi familia para que conozcan esa linda ciudad.

Con respecto a su regreso comentó: "Ojala en algún momento vuelva al club, pero la situación está complicada para el retorno, pero uno nunca sabe"

-¿Qué gol recuerda de las tres conquistas con el Tomba?

- Todos porque tiene un sabor dulce, pero el gol recordado fue ante Boca Juniors nada menos en la Bombonera porque ese día se celebraba el día de la madre en Panamá y por eso tiene un sabor importante, lástima el resultado pero lo importante fue haber convertido.

-¿ Qué entrenador fue clave cuando arribó a Godoy Cruz?

- El principal el Polilla(Jorge Da Silva) porque confió en mí para debutar en primera nada menos y tuvo la suerte de participar poco con él Jorge Almirón, porque cuando se confirma su llegada al club. Me llegó un ofrecimiento del fútbol europeo de Rumania exactamente.

-¿Actualmente observa partidos del Tomba?

-Si, obviamente soy un hincha más por eso me puso contento el hecho que estén entre los cincuenta mejores del mundo y eso habla por sí solo. Mi mujer me reta(risas) cuando gritó los goles, porque me pongo loco.

"En la actualidad me sigo hablando con mi ex colegas, entre esos los Lean(Fernández y Grimi), por citar un ejemplo"

-¿Cómo evalúa el rendimiento en la Copa Libertadores?

- Quedará para la historia porque avanzó por primera vez a Octavos de final y no es para menos, el solo hecho de llegar a esas instancias es importante de cara a lo que viene.

Cooper(15) en un compromiso por Copa Libertadores ante Peñarol.Foto:Web

¿Cómo fue su trayectoria en el viejo continente?

- Positiva dentro de todo donde mas jugué fue en Rumania(Oţelul Galaţi), en Alemania(FC St. Pauli) no encontré la continuidad deseada por eso quería colgar los botines, pero por suerte el tiempo me premio.

-¿Cómo está la gente de Panamá, luego de la hazaña conseguida?



-Está orgullosa del logro conseguido y siempre te felicitan en las redes sociales o si te ven en la calle te paran a pedirte una foto o una firma. No es para menos y nosotros estamos ilusionados con hacer bien las cosas en Rusia para dejar la bandera del país bien alto

Cooper es uno de los destacados de la selección pameña.Foto:Web

-¿Le gustaría volver a enfrentarse cara a cara con Lionel Messi?

-Me encantaría volverlo a tener de frente porque es un jugador brillante a nivel mundial,sería la frutilla del postre aunque no sabes como parar a esa bestia(risas) pero tenemos que estar preparado para afrontar todos los rivales serios.

Messi domina el balón ante la mirada de Cooper(11)en la Copa América Centenario 2016.Foto:Web

¿ Y ahora que objetivo tiene?"Hoy mi cabeza está puesta en el mundial y poder ser citarlo sería un gran orgullo personal"

Curriculum vitae de Armando Cooper

Fecha de Nacimiento: 26 de noviembre de 1987, en Colón(Panamá)

Edad: 29 años

Apodo: El perco

Año del debut: 2006

Clubes: Árabe Unido-Panamá-, 2006 al 2011(105 P.J y 22G)

Godoy Cruz-Argentina-,2011 a 2013(25P.J y 3G)

Oţelul Galaţi-Rumania-,2013-2014(21 P.J y 3G)

Godoy Cruz 2014(1 PJ sin goles)

FC St. Pauli-Alemania,2015(7 P-J sin goles)

Árabe Unido,2016(18 PJ y 3G)

Toronto FC-Canadá,2016 hasta actualidad(6PJ y un gol)