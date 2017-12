Uno por línea en el segundo semestre de 2017

Google Plus

SON SEIS EN TOTAL. Burián,Martínez,Báez,Cardona,Rodríguez y Ramis. Foto: Nicolás Castillo-Vavel Godoy Cruz

Godoy Cruz ya cerró su calendario el pasado viernes ante Defensa y Justicia, fue un positivo 2017 para la institución mendocina y incorporó en total seis jugadores, en todas las líneas contrató dos arqueros,dos defensores, un volante creativo y un delantero con proyecto a futuro. Una vez abierto el mercado de pases invernal la principal tarea era reemplazar a su gran figura y capitán Rodrigo Rey en el arco, en carpeta de los dirigentes habían varios nombres entre esos Jorge Carranza y Lucas Hoyos ambos del gusto dirigencial. Cuando se conoció el arribo del DT uruguayo Mauricio Larriera, pidió un viejo conocido suyo de Uruguay, apareció Leonardo Burián para hacerse cargo de ese puesto vacante dejado por Rey.

Martínez en su presentación en sociedad. Foto:Club Godoy Cruz

Eran muchas dudas para el ex arquero de Jaguares de Chiapas, debido a que venía sin mucha continuidad en el fútbol azteca y no tenía muchos minutos de juego en el 2017. Su debut contra Gremio por la vuelta de la Copa Libertadores fue regular, en ese partido se lo mostró seguro con los pies y tuvo un error grosero en el empate parcial de Pedro Rochas, en el estreno suyo torneo doméstico ante Atlético Tucumán volvió a mostrar su falta de continuidad y salió reemplazado por lesión en su lugar ingresó Roberto Ramírez alterna banco de suplentes con el otro guardameta Ramiro Martínez-el ex jugador de Boca Juniors llegó esta temporada- ,a medida que iban pasando los compromisos Burián empezó a sentarse en los tres palos del Tomba y es una de las figuras del equipo dirigido por su compatriota Larriera.

Burián se está ganando el cariño del hincha de a poco.

Otro en arribar al Expreso fue Tomás Cardona, el defensor surgido en las canteras de San Lorenzo y con un positivo paso por Defensa y Justicia, en esa posición Godoy Cruz tiene muchos entre esos Diego Viera,Leonel Galeano y Sebastián Olivares. Cardona llegó para pelear un lugar en el once titular y por la salida conflictiva de Danilo Ortíz a Newells-luego retorno a la institución mendocina-, el debut del zaguero central fue contra La Lepra por Copa Argentina en el triunfo por dos a uno y por la lesión con Huracán de Parque Patricios del emblema del equipo de Galeano, en la zaga la comparte con Viera sus actuaciones sus regulares.

Cardona(27) junto a Pol Fernández en un entrenamiento

Otro en contratar Godoy Cruz fue Cristián Báez, el lateral derecho venía sin rodaje de México de Dorados y venía a pelear un lugar en el puesto con Luciano Abecasis. Las flojas actuaciones de Abecasis, le ganó la pulseada para quedarse con la posición su presentación se produjo ante su ex club Independiente de Avellaneda, fue una noche buena del lateral y ahora tiene un rendimiento regular rota mucho con su competidor en el puesto.

Báez junto al capitán Galeano

Uno más en sumarse fue Felipe Rodríguez, el volante creativo uruguayo fue de mayor a menor en su rendimiento. Llegó desde Liga de Quito, pero estuvo alejados por distintas lesiones y no pudo volver a su nivel, tiene un gol con el Tomba fue ante Newells por Copa Argentina y su debut con esta camiseta contra Gremio por la vuelta de la Copa Libertadores.

Y por último arribó la promesa de Talleres de Córdoba, se trata de Victorio Ramis, el delantero le compraron el pase en su totalidad. Su rendimiento es de menos a más por el momento. Su debut se produjo contra Atlético Tucumán y tiene dos goles con esta camiseta ante Banfield-por Copa Argentina- y Vélez en el torneo doméstico.

Y así se reforzó en el segundo semestre de este 2017 con jugadores por líneas y le faltó un volante central Mathias Cardaccio aparecía en la nómina y un volante por derecha.