Giménez (10) es uno de los valores importantes para el Tomba. Foto: Zimbio

A la espera de la confirmación de Diego Dabove como nuevo entrenador de Godoy Cruz luego de la salida de Mauricio Larriera en el banco de suplentes, las noticias no paran en el Tomba y están a la orden en pleno receso. Hoy en día, los dirigentes mendocinos quieren asegurarse al nuevo técnico del equipo y Dabove estaría a un paso, donde falta la confirmación de sus ayudantes para asumir antes de fin de año.

Mientras que por otro lado hay instituciones en posar sus ojos en jugadores del Expreso y el adiestrador de Estudiantes de La Plata con reciente paso por el conjunto mendocino, Lucas Bernardi pidió un viejo conocido suyo. El principal apuntado es Gastón Giménez y lo quiere para el "Pincha" en el modelo 2018, en las últimas horas parecen haber acelerado las negociaciones y llegaría a buen puerto para inclinarse la balanza para la escuadra de La Plata; en caso de arribar al elenco comandado por Bernardi se encontraría también con un ex compañero en Godoy Cruz, ya que en la plantilla se encuentra Fernando Zuqui y puede ser clave para la llegada del mediocampista mixto.

¿SERÁ BAJA SENSIBLE?. Giménez puede ser un dolor de cabeza para el fúturo técnico de Godoy Cruz. Foto: Diario Uno

Giménez no es el único apuntado por algún club del fútbol doméstico, también Vélez aparece en la nómina; pero no hay nada oficial por los pasillos del "Fortín" y no mandó ninguna oferta por el momento. Gabriel Heinze otro ex adiestrador tombino hoy al frente del equipo de Liniers, lo pidió para tenerlo entre sus filas al ex Atlético Tucumán. La gran pregunta sería: ¿Giménez arma las valijas?, en los próximos días pueden haber novedades al respecto y hoy en día estaría con un pie afuera de Godoy Cruz para el próximo 2018.