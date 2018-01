Una buena y otra en veremos

Google Plus

Elias es la joven promesa de Newells y buscara tener su gran chance en el Tomba.

Godoy Cruz terminó en Buenos Aires la segunda parte de la pretemporada y así Diego Dabove, quien llegó en el presente receso para ocupar el vacante lugar dejado por Mauricio Larriera, puede sacar una conclusión final. En los encuentros amistosos, Dabove dejó una buena imagen y puede ilusionar a los hinchas del Tomba con pelear cosas importantes o entrar en un certamen internacional, el principal objetivo propuesto para este año es ingresar a Copa Libertadores o Copa Sudamericana del año 2019.

Una vez conocido el nombramiento del ex arquero de Racing en lugar de Larriera, la primera idea fue mantener la base del plantel y no traer demasiados jugadores ni tampoco vender demasiado. Solamente en el presente mercado de pases cambiaron de destino, el mediocampista mixto Gastón Giménez -fue transferido a Estudiantes- y el defensor central Danilo Ortíz -se marchó a préstamo a Banfield-, fueron las dos bajas sufridas y por el momento pudo mantener a Santiago García, quien era uno de los cotizados del Expreso, al igual que Javier Correa -el delantero cordobés tiene ofrecimientos de Colón y el Pincha-, por otro lado sumó una cara nueva y se trata de Diego Riolfo -el extremo derecho llega libre de Necaxa y firmó su vínculo por 18 meses-, no había demasiados nombres en carpeta y al adiestrador mendocino se lo mostró conforme.

Pero en las últimas horas del sábado y debido a la baja por lesión de Luciano Pizarro -el mediocampista mixto sufrió la rotura de ligamentos luego de un partido amistoso ante el Taladro-, el cuerpo técnico decidió junto a la comisión directiva mendocina ir en búsqueda de un hombre en su reemplazo. Ese jugador se encontraba en stand by por el momento y se encontraba haciendo la pretemporada con Newells. Un llamado desde Mendoza armó las valijas para la ciudad cuyana, Jalil Elias se transformó en la segunda incorporación para el corriente año y el ex Lepra en el transcurso de la semana entrante llega para ponerse a la orden de su nueva institución.

En las próximas horas firmará su contrato por 18 meses sin costo y con opción de compra por el 50% del pase. El hombre de 21 años es la joven promesa del elenco rosarino y buscará pegar el salto en su corta carrera profesional. Mientras que por otro lado, el viejo anhelo de todo Godoy Cruz era repatriar a Gonzalo Castellani y si no llegaba una oferta del exterior se volvía a poner la camiseta del conjunto tombino, pero ese ofrecimiento parece haber llegado y uno de los clubes interesados es Atlético Nacional pedido por Jorge Almirón.

Castellani está entre Mendoza y Medellín, hoy está con un pie en este último

La ilusión de volver a contar con Castellani se encuentra descartada por el momento y no retornará al Expreso. Así se fue una jornada movida por la Bodega donde hubo una buena y otra en veremos por el momento.

El sábado, el Verdolaga de Almirón contrató al creativo y experimentado Vladimir Hernández. La contratación de Hernández y en caso de arribar al Paisa, Castellani pelearía de atrás a simple vista, y en los próximas días puede definirse.