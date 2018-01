Para re-debutar con el pie derecho

Google Plus

.BUSCARÁ EL TRIUNFO. El Morro García será titular el viernes junto a Abecasis(medio) y Garro. Foto: Club Godoy Cruz

La pretemporada de Godoy Cruz fue buena en varios sentidos y mantuvo la base del año pasado un factor clave para el flamante entrenador Diego Dabove, quien ocupa el lugar vacante dejado por Mauricio Larriera y mañana tiene su primer compromiso oficial en el banco de suplentes. En los encuentros previos, Dabove dejó una imagen positiva y puede ilusionar al hincha del Tomba con entrar a la Copa Libertadores o Sudamericana cualquiera de las dos competiciones es el principal objetivo del flamante adiestrador tombino y hoy la cabeza está puesta en los torneos internacionales.

Por eso en el último entrenamiento previo a recibir a Chacarita se lo mostró conforme con lo ensayado en los días previos y repetiría el mismo once en tener minutos en los compromisos preparatorio. El once en perfilarse sería el ideal para el ex arquero de Racing sería: Burián; Abecasis, Viera, Cardona, Angileri; González, Andrada, Pol Fernández, Rodríguez; Garro y García. El dibujo táctico sería un 4-4-2 pero a la hora de atacar se transformaría en un 4-3-3 y colocando mucha gente en ataque para finalizar la jugada.

La nota de la jornada aparece en la lista de concentrados el delantero Leandro Lencinas y el mediocampista Agustín Manzur, quienes estarán por primera vez en el banco de suplentes en primera división además también estarán: Roberto Ramírez(Arquero), Brian Alferez(defensor), Javier Báez(defensor), Facundo Cobos(lateral) y Victorio Ramis(delantero)​, salvó Báez,Cobos y Ramis todos productos de la cantera mendocina. Mientras por otro lado las dos caras nuevas en este mercado de pases, el volante Jalil Elías procedente de Newells y el primero en arribar en reemplazo de Gastón Giménez (transferido a Estudiantes de La Plata), se trata de Diego Riolfo- llegó libre de Necaxa de México- tendrán que esperar su oportunidad

En el presente receso solamente se fueron tres jugadores del Expreso: Javier Correa- el delantero es nueva incorporación de Colón-,Giménez y el zaguero central Danilo Ortíz- se marchó a préstamo a Banfield-. Lo importante fue mantener la estructura del plantel pensando en el principal objetivo de este semestre.

El adversario será el Funebrero, que llega comprometido con los promedios y tendrá también la primera vez en el banco a Sebastián Pena, quien llega para suceder a Walter Coyette. El adiestrador del conjunto de San Martín ya confirmó el once y sería: Fernández; Petryk, Ré, Rosso, Lazarte; Menéndez, Vismara, Mellado, Imbert; Rodríguez y Matos, por último el número telefónico sería el 4-2-3-1, solamente Federico Vismara, Lucas Ontivero y Hernández Petryk son caras nuevas.

En fín, Godoy Cruz buscará re-debutar con el pie derecho y quedarse con los tres puntos.

SÍNTESIS

Godoy Cruz: Leonardo Burián; Luciano Abecasis, Diego Viera, Tomás Cardona, Fabrizio Angileri; Ángel González, Juan Andrada, Pol Fernández, Felipe Rodríguez; Juan Fernando Garro y Santiago García(C). ( 4-4-2)

DT: Diego Dabove

Chacarita: Pedro Fernández; Hernán Petryk, Germán Ré(C), Federico Rosso, Gabriel Lazarte; Nahuel Menéndez, Federico Vismara, Miguel Mellado, Juan Imbert, Matías Rodríguez y Mauro Matos. ( 4-2-3-1)

DT: Sebastián Pena

Árbitro: Andrés Merlos

Hora: 19

Asistente uno: Javier Uziga

Asistente dos: Martín Grasso

Cancha: Malvinas Argentinas-Mendoza-, local Godoy Cruz

TV: TNT( 1603-603)