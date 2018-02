Para seguir con el invicto

Google Plus

El "Morro" García será titular y quiere volver a convertir. Foto: Club Godoy Cruz

Godoy Cruz buscará otro triunfo importante para acercarse más al objetivo propuesto para este año y es nada menos que la clasificación a alguna competición internacional, hoy por hoy el Tomba está octavo y en clasificación directa a la Copa Sudamericana del 2019. A Diego Dabove se lo notó conforme en la semana previa al partido contra Patronato y está satisfecho con lo realizado frente al Funebrero la fecha pasada, por eso la frase "equipo que gana, no se toca" parece ser así, no tocaría fichas o sacaría ningún nombre del once inicial.

El conjunto parece ser un elenco ideal o que sale de memoria y el dibujo táctico seguirá siendo el tradicional 4-4-2, con respecto a los elegidos por Dabove para medirse con la escuadra de Juan Pablo Pumpido serían: Burián; Abecasis, Viera, Cardona, Angileri; González, Andrada, Pol Fernández, Rodríguez; Garro y García. La única modificación estará en el banco de suplentes y en la nómina de concentrados, el arquero Ramiro Martínez en lugar de Roberto Ramírez, quien tendrá minutos en el partido de reserva en la mañana del viernes.

Mientras que por el lado de enfrente estará el Patrón de Paraná con la necesidad de sumar puntos para engrosar el promedio. Pumpido adiestrador local, introducirá una variante con respecto al once en igualar ante Lanús la fecha pasada, uno de los refuerzos Maximiliano Núñez reemplazará a Damián Lemos desgarrado y estará por un mes fuera de las canchas.

El dueño de casa intentará quedarse con los tres puntos claves y por eso saldrá a su estadio con: Sebastián Bértoli; Agustín Sandona, Renzo Vera, Luca Sosa, Bruno Urribarri; Núñez, Martín Rivero, Gastón Gil Romero, Blas Cáceres; Adrián Balboa y Sebastián Ribas. El número telefónico será 4-4-2 con vocación ofensiva.

Pumpido le tiene fe a su conjunto frente al Tomba

El Expreso quiere seguir con su invicto y estirar su buena racha para empezar a saldar la deuda pendiente de sumar de a tres en condición de visitante. Pero en la vereda de enfrente se encuentra el Santo con la misión de engrosar los promedios y quiere pisar fuerte en casa.

Posibles formaciones

Patronato: Sebastián Bértoli (C); Agustín Sandona, Renzo Vera, Luca Sosa, Bruno Urribarri; Maximiliano Núñez, Martín Rivero, Gastón Gil Romero, Blas Cáceres; Adrián Balboa y Sebastián Ribas.

DT: Juan Pablo Pumpido

Godoy Cruz: Leonardo Burián; Luciano Abecasis, Diego Viera, Tomás Cardona, Fabrizio Angileri; Ángel González, Juan Andrada, Pol Fernández, Felipe Rodríguez; Juan Fernando Garro y Santiago García (C).

DT: Diego Dabove

Hora: 19

Árbitro: Nicolás Lamolina

Asistente uno: Sergio Viola

Asistente dos: Eugenia Rocco

Cancha: Presbítero Bartolomé Grella, Paraná -local Patronato-

TV: TNT (603-1603)