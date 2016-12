Dos técnicos en doce fechas

Google Plus

Ricardo Caruso Lombardi ya no es más el entrenador de Huracán. Foto: Olé

Luego de la derrota con Colón, todo indicaba que el Tano iba a dejar de ser el técnico de Huracán. De hecho, en el vestuario presentó su renuncia pero los dirigentes lo frenaron un poco y programaron una reunión para hoy. Ese encuentro entre el presidente, Alejandro Nadur, y Caruso Lombardi ocurrió esta tarde, donde ambas partes llegaron a un acuerdo y el Presi Quemero le aceptó la renuncia.

"Pocas veces estuve tan mal como hoy, lo único que importa es ganar y nosotros no ganamos", había manifestado el DT en conferencia de prensa, donde había admitido que tenía dudas sobre su continuidad. Hay que admitir que el técnico de 54 años no tuvo ni un gramo de suerte en el club, si repasamos las jugadas del partido de ayer, el Globo no mereció ni siquiera empatar. Pero el fútbol es así. Un día estas allá arriba y otro te insultan de todos los costados de la cancha como sucedió en el partido de ayer contra Caruso.

Lombardi asumió en la quinta fecha con un triunfazo ante Atlético Tucumán, pero luego todo se desmoronó, pareciendo que el equipo perdió la memoria. La victoria no llegaba, Huracán estaba cada vez más jugado con el promedio, y los hinchas se impacientaban cada vez más con el entrenador. Hasta que ayer fue el punto final. Los números del Tano en el Globito fueron: 1 victoria, dos empates, y cinco derrotas. Sin dudas, cada vez no hay tiempos para un proyecto, donde hoy en día lo único que importa es ganar. Huracán se encuentra muy complicado con la zona roja, por eso el próximo técnico deberá conseguir resultados de inmediato o continuará la danzas de entrenadores. Ya son dos en 12 fechas. ¿Serán más?

Los primeros nombres que empiezan a sonar en Huracán son Luis Zubeldía, Ariel Holan, Fernando Quiroz , Facundo, Juan Manuel Azconzabal.