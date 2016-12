Huracán necesita conseguir los tres puntos para alejarse de la zona roja. Foto:(MundoLaVoz)

Huracán, hoy en día, jugaría un desempate con Sarmiento para quedarse en primera. Duro, pero es la realidad, el conjunto de Parque Patricios tuvo un semestre para el olvido, solamente pudo ganar una vez que fue en la presentación de Ricardo Caruso Lombardi como nuevo entrenador; ese día los Quemeros le ganaron por 2 a 0 a Atlético Tucumán. Pasaron muchas cosas en estos trece partidos, como si fuera poco ya pasaron dos técnicos (Eduardo Domínguez y Caruso Lombardi). Actualmente está interinamente Néstor Apuzzo, un hombre querido en la casa. Pero lo que pasó ya no se puede modificar y el equipo de Parque Patricios deberá salir de esta situación empezando desde este encuentro.

Para ello el entrenador Néstor Apuzzo, quien producto de lesiones y suspensiones no podrá contar con jugadores importantes como Marcos Díaz, Matías Fritzler, Julio Angulo, Ignacio Pussetto, Jerónimo Barrales y David Depetris, entre otros, diagramó en la semana un equipo cargado de jugadores de buen pie y poca marca para vencer a Talleres. Es por eso que realizará cuatro variantes con respecto a la derrota ante Banfield, del pasado domingo: Matías Giordano por Marcos Díaz, lesionado; Patricio Toranzo ingresará por el expulsado Matías Fritzler, Javier Iritier retornará a la titularidad en lugar de Julio Angulo y Germán Lesman hará su debut como titular reemplazando a David Depetris.

Enfrente estará el Talleres de Frank Darío Kudelka, quien tuvo en la semana palabras de agradecimiento para con Huracán, equipo en el que tuvo mucha influencia en la obtención de la Copa Argentina (dejó al globo en semifinales). "Si yo hoy estuviera sin trabajo y Nadur me llamara, volvería sin dudas. Hace dos años que me fui de Huracán y siento mucha felicidad por volver al Ducó. Siento que no me terminé de ir del todo. No lo digo para quedar bien, realmente fui feliz” comentó el entrenador hoy del equipo cordobés en Planeta Globo. Para el encuentro ante su ex club, Frank realizará solo una modificación obligada: Javier Gandolfi, con molestias, ni siquiera viajó a Buenos Aires y será reemplazado por otro ex Huracán, Carlos Quintana.

Huracán y Talleres se enfrentaron 39 veces en la máxima categoría, la última vez que habían jugado fue en el Torneo Clausura 2003 en el Tomás Adolfo Ducó, donde la ‘T’ se llevó la victoria por 4 a 2. Los Cordobeses ganaron 14 encuentros y convirtieron 69 goles, mientras que el Globito logró la victoria en 11 oportunidades y lograron meter 61 tantos. Mientras que los otros 14 cotejos empataron. Por eso, Talleres, tiene una ventaja de 3 partidos.

Posibles formaciones:

Huracán: Matias Giordano; Carlos Araujo, Martín Nervo, Federico Mancinelli, Luca Sosa; Mauro Bogado; Javier Iritier, Patricio Toranzo, Daniel Montenegro, Alejandro Romero Gamarra y Germán Lesman. DT: Néstor Apuzzo.

Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Komar, Carlos Quintana, Ian Escobar; Leonardo Gil, Pablo Guiñazú; Emanuel Reynoso; Sebastián Palacios, Carlos Muñoz, Aldo Araujo. DT: Frank Kudelka.

Árbitro: Federico Beligoy.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Hora: 19:00.

TV: TV Pública.