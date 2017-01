Cara y seca

Google Plus

Los posibles jugadores que abandonarán el club. Foto:(PatriaQuemera)

El nuevo técnico de Huracán, Juan Manuel Azcónzabal, ya dio la lista de los jugadores que no van a ser tenidos en cuenta y por eso no viajaron a la pretemporada, que el Globo está realizando en Mar del Plata y se esta hospedando en el gran hotel Sheraton, y por eso se les rescindió el contrato a Jerónimo Barrales, y al próximo que van a tomar la misma medida es Emanuel Morales. Distinto es el caso de Germán Lesman, que aunque no haya viajado, será dado a préstamo hacia otro equipo.

El caso que llama más la atención en el mundo huracanense es el de Germán Lesman, el delantero pertenece en un 65% al club y le restan 3 años y medio de contrato, pero fue apartado del plantel por no ser del gusto del entrenador y se le buscará club para que salga a préstamo. En las últimas horas se conoció el interés de Millonarios de Colombia, club que dirige el argentino Miguel Ángel Russo para contar con los servicios del ex hombre de All Boys. Siguiendo con los puestos de arriba, Diego Mendoza y Lucas Chacana son observados desde otros clubes. Por el “9” habría ofertas desde Brasil y Ecuador para sumarlo a préstamo; en cambio por el puntero derecho preguntaron desde Ferro Carril Oeste.

Cambiando de puesto, en la mitad de la cancha, Lucio Compagnucci tendría muchas chances de partir hacia Arsenal de Sarandí, fue pedido exclusivamente por Humbertito Grondona, quien ya lo conoce a la perfección ya que lo tuvo en el Sub 20 de la Selección Argentina. Por último, el que busca un cambio de aire es el arquero Gonzalo Marinelli que es pretentido por All Boys, el joven no suma muchos minutos, porque delante de él se encuentran el irremplazable Marcos Díaz y Matías Giordano.

En estas semana se podría arreglar la llegada de Fernando Zampedri al club de Parque Patricios, el delantero es la obsesión de Azconzábal, con esta compra el Globito se retiraría del mercado de pases ya que cumpliría con las dos incorporaciones posibles, pero también recordemos que para poder utilizar estos jugadores, el Presidente, Alejandro Nadur, deberá abonar el 25% de la deuda que tiene el club con la AFA.