Actualidad Quemera

Luego de 13 días en Mar del Plata realizando parte de la pretemporada, Huracán regresó a Parque Patricios y ya se entrenó este viernes en La Quemita. Este sábado a las 9 de la mañana, jugará el segundo amistoso ante Lanús en el sur. El 24 enfrentará a Chicago y el 28, a Banfield.

La actividad en el mercado de pases del Globo está muy quieta. Son más los jugadores que se fueron de la institución de los que llegaron.

Jerónimo Barrales, que llegó en agosto del año pasado, no pudo afianzarse como nueve del equipo por falta de minutos en cancha. Una oferta del fútbol de Malasia fue la clave para que pusiera fin a su vínculo con Huracán.

Javier Iritier, quien fue unos de los mejores en los últimos partidos, no llegó a un acuerdo con la comisión directiva y no renovó su contrato. Con apenas 21 años, el mediocampista quedó libre.

Otro de los centros delanteros que llegaron en el último semestre, German Lesman, no será tenido en cuenta por Juan Manuel Azconzabal. El ex jugador de All Boys no viajó a Mar del Plata y un préstamo a otro club podría ser la solución para el santafesino.

En los días previos se habló de una posible salida de Martín Nervo. Racing estaría interesado en incorporar al defensor, pero Alejandro Nadur declaró en TyC Sports que no lo venderán en este mercado de pases.

El primer refuerzo fue Lucas Villalba. El lateral izquierdo viene Atlético Tucumán a préstamo con opción de compra por un año y medio.

No hay duda que la incorporación de Arounda Bissene fue una sorpresa. El delantero camerunés de 23 años estuvo a prueba en la corta etapa de Ricardo Caruso Lombardi y el miércoles firmó contrato por dos años y medio.

Pero este semestre jugará solamente la Copa Sudamericana y la Copa Argentina para no ocupar el cupo de extranjero y recién a partir de julio participará en el torneo local. El jueves marcó dos goles en un partido de reserva.

​Para que las recientes incorporaciones sean habilitadas, Huracán deberá abonar al menos el 25 por ciento de la deuda que el club tiene con la AFA.