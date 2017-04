Partido de seis puntos

Huracán necesita una victoria para seguir subiendo puestos. Foto: (PatriaQuemera)

El conjunto dirigido por el Vasco Azconzábal viene el levantada, el Globo sumó la tercera victoria consecutiva, y este lunes buscará repetir la misma performance que viene realizando. Huracán necesita tres puntos, para poder alejarse de la zona roja. Es un encuentro vital, ambos equipos están luchando por la permanencia en la máxima categoría. Últimamente Huracán está mostrando mucha solidez, lo que lo hace ser un equipo fuerte y sacar los partidos adelante. Es una realidad, si Huracán no consigue una victoria bajará un puesto en la tabla de los promedios, pero si consigue los tan ansiados tres puntos, podrá escalar varios puestos, e inclusive superar a su rival de turno, Vélez Sarsfield.

En cuanto a lo que será el equipo para visitar Liniers, por tercera vez de forma consecutiva Azconzábal pondrá en cancha el mismo once inicial, a pesar de que a principio de semana Julio Angulo haya trabajado diferenciado pero que no le impedirá estar presente.

Por su parte, y contrariamente al entrenador Quemero, Omar De Felippe mantiene algunas dudas, entre ellas si estará o no su capitán Cubero, por lo que los once de Vélez todavía no están confirmados. También Vélez atraviesa un duro momento en su historia, necesita victorias para poder subir puestos, viene de una derrota en condición de visitante, frente a Newell´s Old Boys por 3 a 0.

Este lunes, Huracán y Vélez se ven las caras a partir de las 19:00 horas, en el José Amalfitani, con arbitraje de Hernán Mastrángelo, que a los 39 años realizará su debut en primera división.

Posibles formaciones:

Vélez: Fabián Assmann; Maximiliano Caire, Fabián Cubero, Cristian Nasuti, Brian Cufré; Diego Zabala, Leandro Desábato, Héctor Canteros, Gonzalo Díaz; Juan Manuel Martínez y Mariano Pavone.

DT: Omar De Felippe.

Huracán: Marcos Díaz; Nicolás Romat, Martín Nervo, Federico Mancinelli, Lucas Villalba; Mauro Bogado, Matías Fritzler, Mariano González; Norberto Briasco, Julio Angulo y Diego Mendoza.

DT: Juan Manuel Azconzábal.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Hora: 19:00.

Estadio: José Amalfitani.