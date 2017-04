El podio: a falta de fútbol, apareció la suerte

Gonzalo Marinelli



Si Atlético Rafaela no se quedó con los tres puntos, se lo debe a la gran actuación que tuvo un viejo conocido suyo: Gonzalo Marinelli.



El ex jugador de la Crema tenía la dura tarea de reemplazar a Marcos Díaz. Azconzábal se la jugó por él, y el arquero le respondió de la mejor manera posible: con dos atajadas providenciales, Marinelli evitó que el local aumente el marcador.



No obstante, a pesar de no haber tenido responsabilidad en el gol de Atlético, el habitual arquero de reserva sufrió con cada envío aéreo rival.