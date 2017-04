Google Plus

A no morir de "Lepra"

El Globo no está atravesando su mejor momento, la gente comienza a impacientarse cada vez más, si bien el equipo dirigido por Azconzábal consigue puntos, pero no logra ganar, es una cuota pendiente desde hace mucho tiempo. Huracán todavía no pudo consolidar un equipo que lo conduzca hacia la victoria. Es un partido muy importante el de mañana, como todos los que tendrá de acá hasta que finalice el campeonato, ya que se viene una seguidilla muy difícil, luego jugará ante Andolsivi, y se vienen tres fechas infartantes, el clásico de local ante San Lorenzo, visitará a Independiente, y luego jugará de local ante Boca Juniors.

El Vasco Azconzábal decidió tocar el equipo para mañana y por eso realizó dos modificaciones, volverá Nicolás Romat luego de la expulsión en lugar de Carlos Araujo, y también retorna el capitán Martín Nervo por Mario Risso, que la paso muy mal frente a Estudiantes en La Plata. Una novedad muy importante para los hinchas es la vuelta de Ignacio Pussetto, tras jugar dos partidos en reserva, estará en el banco de los suplentes. Es una cuota de fútbol muy importante para los Quemeros, que seguramente con el correr de los partidos volverá a la titularidad. También unos de los referentes del plantel quedó afuera de los concentrados, estamos hablando de Patricio Toranzo, el Pato no viene teniendo un buen presente y por eso está siendo relegado del plantel.

De la vereda de enfrente se encuentra Newell´s Old Boys, que vive cosas totalmente distintas a las que están atravesando los de Parque Patricios. El elenco dirigido por Diego Osella es el escolta del campeonato, viene de ganarle por 3 a 0 a Adolsivi en Mar del Plata, y está a solo tres puntos del puntero, Boca Juniors. Equipo que gana no se toca, es lo que piensa el entrenador, que no hizo ninguna variante con respecto al partido anterior.

Huracán y Newell´s se enfrentaron 122 veces en la máxima categoría, el Globo ganó en 46 oportunidades y convirtió 187 goles, por su parte la Lepra logró obtener la victoria 42 veces y metió 188 tantos. Empataron 34 veces. Por eso, los Quemeros tienen una diferencia de 4 partidos. La últimas dos veces que se enfrentaron el Ducó fueron en el año 2010, la primera de ellas, los de Parque Patricios ganaron 2 a 1, mientras que la segunda fue 1 a 1. La última vez que los Rosarinos consiguieron la victoria en esta cancha fue en el Clausura 2002, los Leprosos se llevaron un 2 a 0 a favor.

Posibles formaciones:

Huracán: Marcos Díaz; Nicolás Romat, Martín Nervo, Federico Mancinelli, Lucas Villalba; Lucio Compagnucci, Matías Fritzler, Mariano González; Alejandro Romero Gamarra, Norberto Briasco y Julio Angulo.

DT: Juan Manuel Azconzábal.

Newell´s: Luciano Pocrnjic; José San Román, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi; Nehuén Paz; Juan Sills, Facundo Quignon; Joel Amoroso, Mauro Formica, Maximiliano Rodríguez y Ignacio Scocco.

DT: Diego Osella.

Árbitro: Héctor Paletta.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Hora: 16:00.

TV: Canal 9.