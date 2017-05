Que no CADUque la alegría

Huracán enfrentará a CADU por los 32avos. Foto(CopaArgentina)

Huracán no atraviesa su mejor momento, en el torneo local no puede levantar cabeza, y está muy cerca de entrar en la zona de descenso. La próxima fecha del campeonato jugará ante Aldosivi, el domingo a las 15:15 en Mar del Plata, y luego vendrá el tan ansiado clásico ante San Lorenzo en el Tomás Ducó. La última participación del conjunto de Parque Patricios no fue para nada buena, quedó eliminado en 16avos ante Belgrano de Córdoba por penales, recordemos que el encuentro finalizó 1 a 1, y en dichos penales perdió 5 a 3. Para este partido, el técnico, Juan Manuel Azconzábal, prepara un mix entre titulares y suplentes, sabiendo que esta competición no se puede menospreciar, ya que al ganarla te accede a copas internacionales.

Huracán ya supo ganar esta copa, en la edición 13/14 ante Rosario Central por penales, en la provincia de San Juan. El Globo había arrancado esta competición en la B Nacional, estaba tambaleando para lograr el ascenso pero estaba muy lejos de eso, el primer partido también lo ganó por penales ante Crucero del Norte. Esta copa le sirvió de un envión muy importante, ya que al ganarla, luego obtuvo el tan ansiado ascenso al vencer 4 a 1 a Atlético Tucumán en Mendoza.

Por el lado del CADU, regresa a esta competencia luego de estar 3 años sin participar. El combinado de Zárate, al contrario de Huracán, está en un gran momento en el Torneo de la Primera C, donde es escolta y viene entonado por 2 triunfos frente a Central Córdoba y Sportivo Italiano.

Formaciones:

Huracán: Díaz; Romat, Nervo, Risso, Villalba; Compagnucci, Serrafiore; Romero Gamarra, Toranzo, Pussetto; Mendoza.

Defensores Unidos: Figueroa; Carnelutto, Laumann, Pelaez; Ortigoza, Sica, Pentimalli, Fernández; Gómez; Velázquez y Adrián Martínez.



Hora: 21.10 hs

Arbitro: Luis Álvarez

TV: Tyc Sports

Estadio: Antonio Romero, Formosa