Mendoza: "Tratamos de no pensar en los rivales y sí en nosotros"

El partido había comenzado chivo, muy trabado. No había un claro dominante en el juego, ambos equipos se rifaban la pelota. Hasta que el minuto 45 de la primera parte, el Rolfi Daniel Montenegro le sirve la pelota a Mariano González para que marque el primero. Los de Parque Patricios se habían ido al descanso más aliviados. En el segundo tiempo, uno que volvió al gol fue Diego Mendoza (ya había hecho 2 a CADU por Copa Argentina).

Una vez que finalizó el partido, el ‘9’ destacó la gran importancia que tuvo el gol de González sobre el final del primer tiempo: “Sabíamos que se iban a desesperar en el segundo tiempo en busca del empate. Lo logramos aprovechar muy bien. La alegría por este triunfo es el doble. Lo veníamos necesitando y mereciendo”. Cabe destacar que es el tercer gol en cuatro días para Mendoza, sin dudas es muy importante para los Quemeros que haya cortado la sequía goleadora, y por eso aseguró: “Los delanteros hacemos goles cuando el equipo anda bien. La victoria nos va a ayudar mucho para lo que viene”.

Se sabe que a Huracán se le vienen fechas muy difíciles, claro está, San Lorenzo el sábado, luego Independiente en Avellaneda, y Boca en el Ducó. Así lo analizó el ex Estudiantes: “Tratamos de no pensar en los rivales y si en nosotros. Buscamos laburar en la semana y mejorar. Da bronca cuando hay un grupo tan unido y trabajador, y que no se den los resultados”.