Con más presión que nunca

El Globo necesita tres puntos para seguir escapándole a la zona de abajo. Foto:(Télam)

Se sorteó la Conmebol Sudamericana y a Huracán le tocó un equipo difícil, Libertad de Paraguay, el Globo comenzará la serie en condición de local y definirá en tierras guaraníes. Si bien a la gente le importa seguir en el plano internacional, hoy por hoy la preocupación pasa por quedarse en la máxima categoría, es una obligación para el club mantenerse en primera división. Es crucial que los de Parque Patricios consigan los tres puntos para seguir con expectativas, por su parte le favorecería mucho si gana y San Martín de San Juan puede descontarle puntos a Temperley, ya que es su único perseguidor.

Con respecto al equipo que cayó por 3 a 1 frente a Olimpo en Bahía Blanca, el entrenador de Huracán, Juan Manuel Azconzábal realizaría modificaciones. Aunque llegue con lo justo, Federico Mancinelli vuelve a la zaga central y así estará la clásica defensa junto a Martín Nervo, en lugar del suspendido Nicolás Romat estará Carlos Araujo, que en aquel partido estuvo de marcador central. Por otra parte, otro que vuelve a la titularidad sería Mauro Bogado por Lucio Compagnucci que sigue con molestias al igual que Mariano González.

Huracán y Unión se enfrentaron 55 veces en la máxima categoría, el Globito logró la victoria en 25 ocasiones y convirtió 78 goles, por el lado del Tatengue ganó 16 veces y logró marcar 69 tantos. Empataron en 14 cotejos. Los de Parque Patricios poseen 9 partidos a favor. Un dato no menor es que la última vez que Huracán le ganó de local a Unión en primera fue en 1996 por 3 a 0.

De la vereda de enfrente llega Unión desde Santa Fe. Que si bien no juega por entrar a ninguna copa internacional o salvarse de los promedios, el Tatengue no puede regalar ningún punto ya que si estará complicado el próximo campeonato. Su entrenador, “Pomelo” Marini no podrá contar con su clásico arquero, Nereo Fernández porque en la semana se fracturó la muñeca y en su lugar estará Matías Castro. Tampoco podrá contar con Emanuel Britez al no llegar en su plenitud físicamente. A su vez al delantero Franco Solado (que está en los planes de Marcelo Gallardo) lo van a esperar hasta último minuto ya que tiene molestias.

Posibles formaciones:

Huracán: Marcos Díaz; Carlos Araujo, Martín Nervo, Federico Mancinelli, Lucas Villalba; Mauro Bogado, Matías Fritzler; Alejandro Romero Gamarra, Ignacio Pussetto; Norberto Briasco y Diego Mendoza.

DT: Juan Manuel Azconzábal.

Unión: Matías Castro; Brian Blasi, Rodrigo Erramuspe, Matías Sánchez, Nahuel Zárate; Nelsón Acevedo, Santiago Magallán; Guido Vadalá, Mauro Cejas, Lucas Gamba y Franco Soldano.

DT: Pablo Marini.

Árbitro: Juan Pablo Pompei.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Hora: 19:00.