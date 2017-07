Volver a empezar

Tiempos de cambios se respiran en Parque Patricios: Azconzábal fue destituído de su cargo como entrenador principal y varios referentes (Díaz, Nervo, Fritzler y la lista sigue) pidieron dejar el club. Sin embargo, hay un puesto que sigue vigente: la presidencia del club, con la que Alejandro Nadur se quedó por tercera vez consecutiva tras obtener casi el 65% de los votos en la última elección.

El patido ante Libertad por la segunda fase de la Sudamericana se encuentra en un momento incómodo para el fixture quemero: Huracán se encuentra en el proceso de armado de su equipo. Hay una imagen que pinta perfecto el panorama quemero: no tiene técnico confirmado. Si bien es un secreto a voces que Gustavo Alfaro será el próximo DT, todavía no hubo nada oficial. Por lo pronto, Néstor Apuzzo se pondrá el buzo de técnico interino por ¡séptima vez!



Apuzzo hizo malabares para armar el equipo inicial. Manuel García es el único refuerzo confirmado, el arquero llega de Antofagasta (Chile) y, de arribar su transfer a tiempo, será titular. Si ese bendito papel no es recibido a tiempo, habrá un debut en el arco: como Marcos Díaz no está "al 100% desde lo mental" -tal como explicó el propio jugador- la oportunidad será para el juvenil Mendive.

En la defensa, también habrá un debutante: Juan Pablo Vivas, capitán de la reserva quemera, ocupará un puesto en la zaga central.

Mientras que en la mitad de la cancha encontramos la otra duda del técnico más ganador de la historia del Globo. Mauro Bogado arrastra una molestia y si no se recupera, en su lugar estará Leandro Cuomo.

Los once del equipo que viene de eliminar al Deportivo Anzoátegui venezolano en una memorable serie serían: García/Mendive; Araujo, Nervo, Vivas, Villalba; Compagnucci, Bogado/Cuomo; M.Gonzalez, Romero Gamarra; Pussetto y Briasco.

Enfrente estará el poderoso Libertad, uno de los candidatos a quedarse con el trofeo en disputa. Los paraguayos viven un presente muy distinto al del Globo, ya que vienen de salir campeones de su liga local. Además, cerraron incorporaciones de importancia pensando en lo que viene: Da Silva en defensa y Tacuara Cardozo en ataque, le darán el salto de calidad que el equipo necesitaba.

Libertad es el equipo que más Copas Sudamericanas disputó, aunque nunca pudo alzarse como campeón. La novedad para esta edición es que clasificó por quedar tercero en su grupo de Copa Libertadores, detrás de Atlético Mineiro y Godoy Cruz.

Fernando Jubero, técnico del conjunto paraguayo, apostará por un once con mucha velocidad por las bandas para asistir a las dos torres de ataque: Salcedo-Cardozo vuelven a reeditar la dupla que tantas alegrías le dio a Newell's. Habrá que prestarle atención a Antonio Bareiro, el más desequilibrante de los Gumarelos. De esta manera, los titulares serían: Muñoz; Benitez, Luis Cardozo, Da Silva, Candia; Bareiro, Aquino, Lucena, Medina; Salcedo y Tacuara Cardozo.