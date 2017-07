Alfaro: "La llegada de Wanchope sería como la vuelta de Ringo Bonavena"

Google Plus

Alfaro en el Ducó. (Foto: Web)

No hay nadie en el Mundo Huracán que no se haya pronunciado, a favor o en contra, sobre la posible vuelta de Ramón Ábila al club. Sin embargo, faltaba una voz imprescindible: la de Gustavo Alfaro, el nuevo entrenador del Globo.

El director de orquesta del Arsenal multicampeón aprovechó los micrófonos en De Fútbol se habla así para referirse a la situación de la que tanto se está hablando por Alcorta y Luna. "Nadur y Angelici deben decidir qué sucederá con Ábila. La voluntad del jugador también será decisiva" indicó. Sin embargo, aclaró que hasta el momento él no tuvo "ningún tipo de diálogo" con Wanchope.

Ahora, para Alfaro, ¿Ramón Ábila es un buen refuerzo? "En este Huracán, la llegada de Wanchope significaría que vuelva Ringo Bonavena" admitió el DT, sin dejar lugar a dudas.

Hace sólo un par de semanas que dirige el club, pero da la sensación de que Gustavo Alfaro ya conoce a la perfección las virtudes y los déficits del plantel que le toca comandar. "Hay que reconstruir, principalmente desde lo anímico. Sobre todo por cómo terminaron los últimos partidos" comentó.

Además, aprovechó para enumerar cuáles serán los objetivos para el torneo que arrancará: "Intentaremos clasificar a la próxima Copa Sudamericana. De esta manera, al sumar para esa meta dejaremos de pensar en el descenso".

¿Por qué eligió volver a meterse en un lío? Alfaro no duda: "Huracán es un equipo grande. No tenía proyectado dirigir, pero apareció esta chance y no la podía dejar pasar".