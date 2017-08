En busca del milagro

Google Plus

Huracán perdió de local 5 a 1. Foto:(Olé)

Hace exactamente 20 días se estaba jugando la ida, sino fue el peor partido de Huracán en esta temporada, estuvo cerca. No demostró carácter en ningún momento, como si fuera poco, tampoco hizo valer la localía y perdió por 5 a 1. Un resultado abultadísimo, que no marca la realidad, pero que en ese momento si demostró la carencia futbolística de un equipo que se quedó en primera de milagro. Llegó un técnico nuevo, de a poco Gustavo Alfaro va convenciendo a sus jugadores de acuerdo a su visión futbolística, los refuerzos van llegando, hasta el momento el Globo incorporó a: Manuel García (arquero), Christian Chimino, Pablo Álvarez y Saúl Salcedo (defensores) y Fernando Coniglio (delantero). Aún se espera por la llegada préstamo de Santiago Rosales (proveniente de Racing Club) y que se defina la novela por Ramón Ábila.

De hecho, Manuel García debutó ante Liberad y fue partícipe de una goleada histórica en la Conmebol Sudamericana. Haciendo referencia a la lista para el partido, ingresaron Cosciuc, Chimino y Coniglio, los demás refuerzos no pudieron ser tenidos en cuenta debido a que disputaron dicha competición con su anterior equipo. El Globo se encuentra hospedado en el lujoso hotel “Bourbon Asunción Convention Hotel”, hoy la tarde tuvieron la última práctica futbolística y Alfaro ya dio el once titular para buscar el milagro. Es cierto, son cinco goles, parece casi imposible, pero… ¿Por qué no soñar Quemeros?

A la espera por otros refuerzos, aún se sigue sin saber si Marcos Díaz (no viajó) seguirá formando parte del primer equipo, o la dirigencia tendrá que salir en busca inmediata para contratar a un arquero, hoy por hoy el nombre más fuerte es un viejo conocido para el técnico, Cristian Campestrini. A su vez, resta saber el futuro de Martín Nervo, tenía todo arreglado para arribar al club de Avellaneda, pero las malas actuaciones hicieron que se rompan las futuras negociaciones, aunque fue sondeado desde México.

Posibles formaciones:

Libertad: Rodrigo Muñoz; Alan Benítez, Luis Cardozo, Paulo Da Silva, Salustiano Candia; Antonio Bareiro, Sergio Aquino, Ángel Cardozo, Jesús Medina; Santiago Salcedo y Óscar Carodozo.

DT: Fernando Jubero

Huracán: Manuel García; Christian Chimino, Fernando Cosciuc, Martín Nervo, Lucas Villalba; Ignacio Pussetto, Mauro Bogado, Lucio Compagnucci, Mariano González; Diego Mendoza y David Depetris.

DT: Gustavo Alfaro.

Árbitro: Michael Espinoza (PER)

Estadio: Nicolás Leoz

Hora: 19:15