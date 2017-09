Gimnasia vs Huracán en vivo y en directo online por Superliga Argentina

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Gimnasia de La Plata vs Huracán por la 3º fecha del Torneo de la Superliga. ¡Comenzamos la transmisión a las 19:00!

Gustavo Alfaro tampoco confirmó su once inicial. Sin embargo, Mauro Bogado no podrá estar por una contractura y Romero Gamarra no iría de entrada tras una semana complicada por motivos personales. Los titulares del Globo serían: Díaz; Chimino, Salcedo, Nervo, Villaba; Pussetto, Toranzo, Callelo, Solís; Ábila y Coniglio.

Mariano Soso no dio demasiados indicios sobre el once que pondrá en cancha para recibir a Huracán. El probable equipo inicial será confirmado minutos antes del partido, pero irían de entrada: Arias; Guanini, Rinaudo, Alderete; Bonifacio, Faravelli, Colazo, Litch; Aleman; Dibble e Ibánez.

Gimnasia vs Huracán en vivo

Silvio Trucco será el encargado de impartir justicia en el partido entre el Tripero y el Quemero.

La cancha del Lobo tiene capacidad para 22 mil espectadores. La curiosidad es que pasaron más de 30 años de la última vez que Huracán triunfó en el Bosque: por la 28va fecha del campeonato 1985/86, el Globo se impuso por 2 a 1 con goles de Herrero e Iglesias (Pedrazzi descontó para el local).

El partido se jugará en el Juan Carmelo Zerillo.

En la visita, el jugador a seguir es Ramón Ábila. Wanchope es el principal arma ofensiva del Globo: cuando él está en cancha, el gol está latente.

Será interesante ver cómo la línea de tres defensores que plantea el local se las arregla para tomar a las dos referencias de área con las que juega Huracán.

Nicolás Ibañez es el jugador a seguir del equipo local. Justamente Gustavo Alfaro, hoy técnico del Globo, lo vio jugar en un amistoso contra Comunicaciones y se lo llevó al Lobo.

A pesar de no ser un dotado físicamente, Íbañez es duro en el cuerpo a cuerpo. Sin embargo, lo más peligroso de su juego son las constantes diagonales que traza en sus desplazamientos: Mariano Soso sabrá cómo sacarle provecho a estos movimientos.

El segundo duelo más reciente ocurrió en la cuarta fecha del campeonato del 2015. En el Tomás Adolfo Ducó, Antonio Medina puso en ventaja a la visita, pero Lucas Campana igualó las acciones el día de su debut en Primera.

La última vez que chocaron fue en la fecha 7 del pasado campeonato. Los locales se quedaron con la victoria tras un polémico penal que Lucas Licht cambió por gol.

El Lobo y el Globo se enfrentaron 127 por torneos de Primera División. Los platenses se quedaron con la victoria en 48 oportunidades y cayeron derrotados en 43. Los 36 partidos restantes culminaron en igualdad.

Por su parte, Huracán sólo logró marcar en dos oportunidades. Pussetto y Ábila fueron los que supieron anotarse en el marcador. Mientras que recibió 3 tantos.

Gimnasia tiene 4 goles a favor en lo poco que va de torneo, pero como contrapartida recibió 5 tantos. Su goleador es Nicolás Ibañez (2).

En su debut en esta Superliga, el Globo cayó ante Independiente por 3 a 1 en el Libertadores de América. Producto de estos resultados, acumula tres puntos en la tabla de posiciones.

Huracán visitará a Gimnasia tras conseguir una buena victoria como local frente a Newell's Old Boys. El gol de Ignacio Pussetto alcanzó para quedarse con los primeros tres puntos de la temporada.

En el debut, los dirigidos por Mariano Soso igualaron 4 a 4 ante Defensa y Justicia en un partidazo. Por la segunda fecha, cayeron ante Unión en Santa Fe por 1 a 0.

Gimnasia de La Plata llega al encuentro ante el Globo luego de un arranque poco prometedor: sumó un punto de seis. Sin embargo, será el primer partido de Superliga que reciba el Juan Carmelo Zerillo.