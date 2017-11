El Tomba frenó al Globo

Google Plus

Huracán perdió 2 a 1 ante Godoy Cruz en Mendoza por la fecha 8 de la Superliga. El gol del Globo lo hizo Ignacio Pusseto, mientras que para el Tomba marcaron Ángel González y Santiago García.

No se había jugado un minuto del partido y Leonel Galeano saltó a cabecear con Ignacio Pussetto y cuando cayó el defensor se golpeó muy fuerte. A pesar de ser atendido por los médicos y volver a ingresar al campo, no pudo continuar y fue reemplazado por Tomás Cardona. En el inicio del encuentro, el Tomba recibía una baja importante.

La primera fue para Godoy Cruz a los 7 minutos. Tras un córner y una carambola, la pelota le quedó a Santiago García, pero el delantero estaba incómodo y no pudo definir bien.

La iniciativa fue del local, pero Huracán no se quedó atrás y respondía atacando por las bandas con Pussetto o Alejandro Romero Gamarra buscando a Ramón Ábila. A los 11, el Kaku intentó con un remate desde afuera del área que se desvío en un defensor.

Cuando se jugaban 18 minutos, el Globo volvió a intentar con un disparo de media distancia. En esta oportunidad fue Pussetto que pateó y la pelota se fue cerca del palo del arco defendido por Leonardo Burian.

Con el correr del tiempo, Huracán se acomodó en la cancha y comenzó a manejar la pelota y encontrar espacios atrás de los volantes. Pero todavía le falta generarle peligro al Tomba.

A los 42 minutos, Ángel González emprendió una corrida por la banda, Cristian Chimino lo perdió, el volante ingresó al área y definió al primer palo para poner el 1 a 0 a favor de Godoy Cruz.

A pesar de ir en desventaja en el resultado, el Globo fue un poco más. Tuvo varias situaciones, pero todas a partir de remates de media distancia y quizá ese fue su pecado: no intentar terminar la jugada con Wanchope. Los dirigidos por Gustavo Alfaro impusieron las condiciones y el desarrollo de la primera parte fue a su merced, pero una distracción en el fondo terminó en el gol del local.

El empate no tardó en llegar. En apenas 3 minutos del segundo tiempo, mediante una contra, Romero Gamarra habilitó a Pussetto con un pase en profundidad a la espalda de Frabizio Angileri. El ex Atlético Rafaela ingresó al área y no perdonó.

Pussetto es el segundo máximo goleador de Huracán (3 goles). | Foto: ESPN

En el inicio del complemento, Huracán decidió entregarle la posesión de la pelota a su rival, esperar a que salga tocando de abajo y recién presionar en la mitad de la cancha así recuperar y pasar rápidamente al ataque.

La superioridad del Globo era cada vez más notable. A los 15, en otra contra, Pussetto jugó con Wanchope que dio el pase atrás para Romero Gamarra que pateó desde afuera, pero la pelota dio en un defensor. El rebote le quedó al Kaku y habilitó a Patricio Toranzo que buscó el segundo palo, pero Burian respondió bien.

En el córner posterior a esa jugada, el arquero del Tomba se equivocó al descolgar el centro y Ábila no pudo empujar la pelota para marcar el segundo.

Como en la primera parte, cuando Godoy Cruz no llegaba al arco de Marcos Díaz, Santiago García le ganó a Martín Nervo el duelo aéreo tras un pelotazo y definió por arriba del arquero quemero. A los 27, el delantero puso otra vez arriba en el marcador, quizá sin merecerlo.

Inmediatamente después del gol, el Tomba tuvo la oportunidad de liquidar el tercero en los pies de Victorio Ramis que no terminó bien la jugada.

Tras ponerse en ventaja, Godoy Cruz pasó a jugar con una línea de cinco defensores y le cerró los caminos a Huracán que le costó ingresar.

Cuando parecía que no podía ser peor, Lucas Villalba se fue expulsado sobre el final del partido.

Huracán perdió un partido increíble. Fue mejor que su rival, pero perdonó muchísimo y pagó. El Globo volvió a perder tras la caída en la primera fecha ante Independiente. Además, volvió a recibir goles luego de cuatro partidos.

El conjunto de Parque Patricios perdió la posibilidad de subir hasta el segundo puesto momentáneamente. La próxima fecha recibirá a Vélez el 18 de noviembre (el próximo fin de semana no habrá Superliga por la fecha FIFA).