Antecedentes

Foto: Mundo de la Voz

El último encuentro de Chacarita y Huracán fue en la fecha 10 del Torneo Clausura 2010, donde el Globo ganó 2-0. Los goles del plantel en ese momento dirigido por Héctor Rivoira fueron convertidos por Gino Clara y Paolo Goltz, a los 11 y 24 minutos de la segunda etapa. El equipo de Chacarita terminó el encuentro con 10 jugadores, luego que el árbitro Carlos Maglio expulsó a Germán Cano, a los 40 minutos del segundo tiempo.

Durante la primera etapa, Huracán comenzó un poco mejor y a los dos minutos de juego pudo haberse puesto en ventaja a través de un remate de Andrés Franzoia que el arquero Sebastián Cejas logró sacar al córner.

Con el correr de los minutos, Chacarita fue emparejando el juego, pero el partido se jugó mucho en el mediocampo hasta que, a los 17 minutos, la posibilidad de abrir la cuenta la tuvo el elenco visitante.

Al no poder realizar jugadas que generen peligro en el área contraria, los futbolistas de Huracán comenzaron a enviar disparos desde fuera del área. Así fue que, a los 26 minutos, Eduardo Domínguez envió un tiro que rebotó en el travesaño mientras que, a los 39, el que probó fue Diego Rodríguez, pero su envío se fue cerca del palo izquierdo de Cejas.

La primara parte se iba y el conjunto local tuvo la posibilidad de marcar el primer tanto del encuentro por medio de un cabezazo de Ezequiel Filipetto, a los 45 minutos, pero el balón se fue muy cerca ángulo derecho de Cejas.

Ya en el segundo tiempo, el encuentro no era bueno hasta que Huracán pudo finalmente convertir, a los 11 minutos, por medio de Gino Clara, quien tomó un rebote desde fuera del área y puso el balón al lado del palo izquierdo de Cejas.

El conjunto de San Martín pudo haber igualado el marcador, a los 20 minutos por medio de un remate de Alejandro Frezzotti desde fuera del área por el medio que Monzón sacó al córner.

En dos jugadas siguientes, el arquero de Huracán se lució al taparle sendos remates a Lisandro López y Diego Morales, pero a los 24 minutos el ‘Globo‘ pudo haber aumentado la ventaja por medio de un tiro de Patricio Toranzo que rebotó en el palo derecho de Cejas.

Chacarita no tenía ideas como para poder armar una jugada que le permita empatar el partido y además, a los 40 minutos, quedó con diez jugadores luego que el árbitro Carlos Maglio lo expulsó a Germán Cano por juego brusco.

Huracán aprovechó el hombre de más que tenía y en un contraataque logró la segunda conquista. A los 42 minutos armaron una buena jugada entre Toranzo y Franzoia, quien le dio un buen pase a Paolo Goltz, el defensor remató y selló el triunfo.

Síntesis del partido: Huracán 2 - Chacarita 0.

Estadio: Tomas Adolfo Ducó



Árbitro: Carlos Maglio



Huracán: Gastón Monzón; Pablo Jerez, Paolo Goltz, Eduardo Domínguez, Diego Rodríguez; Gino Clara, Ezequiel Filipetto, Gastón Esmerado, Adrián Peralta; Patricio Toranzo; y Andrés Franzoia. DT: Héctor Rivoira.



Chacarita: Sebastián Cejas; Lisandro López, Mariano Echeverría, Cristian Grabinski; Omar Zarif, Alejandro Frezzotti, Federico Vismara, Emmanuel Centurión; Diego Morales; Maureen Franco y Facundo Parra. DT: Fernando Gamboa.



Goles: en el segundo tiempo, 11m, Gino Clara (H) y 42m Paolo Goltz (H).



Cambios: en el segundo tiempo: 9m, Gustavo Balvorín por Peralta (H); 14m, Nicolás Ramírez por Zarif (C); 26m, Germán Cano por Franco (C); 44m, Gastón Machín por Clara (H) y 48m, Luciano Nieto por Toranzo (H).



Incidencias: en el segundo tiempo, 40m, fue expulsado Germán Cano (C).

Los partidos anteriores fueron en 2009 y en 2003, ambos a favor de Chacarita, así también el historial, aunque solo por 2 partidos.