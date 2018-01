Anuario VAVEL 2017: Huracán, sopla un viento de triunfos y gloria

Google Plus

Foto: Vavel

El inicio del himno de Huracán queda perfecto para resumir el 2017 que se vivió por Parque Patricios: enfocados no tanto en lo que pasó, sino más bien esperanzados con lo que vendrá.

Segundo semestre

El Globo cierra un año con muchos sinsabores, donde la mejor parte se vio en el segundo semestre del mismo. La llegada de Alfaro en Julio, tuvo una repercusión en el andamiaje del equipo que ningún hincha imaginaba. Con Gustavo, Huracán cerró el inicio de la Superliga en el cuarto puesto. Pero no sólo ese es su gran mérito: también revalorizó al plantel y sumó una buena cantidad de unidades pensando en la tabla de abajo.

El ex entrenador de Arsenal recuperó algunos baluartes que eran cuestionados (caso Díaz, Nervo y Bogado; hoy intocables los tres) y potenció a otros miembros del plantel que no estaban en su verdadero nivel (caso Toranzo, por ejemplo, y Nacho Pussetto, la gran figura de este Huracán). Ahí realmente se ve el trabajo de Alfaro. En eso, y en la solidez que le dio al equipo (la tercer defensa menos vencida en el torneo).



No obstante, cabe destacar también el nivel de los refuerzos que llegaron a la institución de Parque Patricios. Decidimos hacer un repaso general de ellos, pero inevitablemente tuvimos que centrar la lupa en uno: Ramón Wanchope Ábila. Sólo cuatro meses del cordobés, donde pudo demostrar el gran delantero que es y, además, acrecentó aún más su figura en la historia del Globo.

Primer semestre

Si centramos el repaso en la primera mitad del año, los títulos no serán tan alegres; pero igualmente vale la pena repasarlos.

Muy atrás en el tiempo, quedó el decepcionante paso por la Sudamericana; donde se destacan el milagro ante el Anzoátegui venezolano y la penosa actuación frente a Libertad de Paraguay.



También, el pésimo primer semestre en el campeonato local, donde nuevamente hubo que esperar hasta el último suspiro del torneo para festejar la permanencia.

Creo que no es necesario extenderme más. La verdadera importancia de este trabajo está en las notas individuales que repasarán minuciosamente el 2017 de Huracán. Los invitamos a leerlas:

