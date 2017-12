Anuario Huracán VAVEL 2017: Cómo rindieron los refuerzos

El regreso de Wanchope fue lo más destacado. | Foto: ESPN

Para este nuevo torneo que es la Superliga 2017/18, Huracán trajo diez jugadores para reforzar el equipo y conseguir el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos para escaparle a la zona de descenso que, por ahora, se está cumpliendo. En VAVEL repasamos cómo rindieron cada uno de ellos.

Manuel García

Llegó con la idea de reemplazar a Marcos Díaz que en ese momento parecía que iba a dejar el club, pero su situación se arregló y el ex arquero de Gimnasia y Esgrima de La Plata no disputó ningún partido en la Superliga. Solamente jugó dos encuentros, en la serie ante Libertad de Paraguay por la Copa Sudamericana y entre la ida y la vuelta recibió 7 goles en contra.

Saúl Salcedo

El defensor paraguayo de 20 años llegó desde Olimpia y pasó a ser una pieza clave de la última línea de Huracán. Estuvo en un gran nivel y se convirtió en una muralla difícil de pasar y le otorgó mucha seguridad al Globo. Junto a Martín Nervo formaron una gran zaga central en la que combinaron experiencia y sangre joven.

Christian Chimino

El lateral derecho vino a Huracán para reforzar una zona en la que el conjunto de Parque Patricios estaba mal. Con un gran paso por Temperley había expectativas por su rendimiento y no falló. Jugó los 12 partidos de la primera mitad de la Superliga y siempre cumplió con un nivel bastante regular.

Adrián Calello

El mediocampista ex Quilmes fue el refuerzo que más rindió. También titular indiscutido fue el mejor de la mitad de la cancha. Parado en el círculo central se convirtió en el motor del equipo y con sus quites le dio seguridad al conjunto dirigido por Gustavo Alfaro.

Nazareno Solís

Llegó desde Boca donde no tuvo lugar. Arribó a Parque Patricios como una gran promesa, pero apenas jugó 5 partidos, solo dos de ellos como titular. Cada vez que le tocó entrar no cumplió con lo esperado.

Fernando Coniglio

En la Superliga, disputó todas las fechas. Alfaro lo hizo jugar al lado de Ramón Ábila formando un doble nueve que a él no lo beneficio. El ex Olimpo no sentía cómodo porque tenía que salir mucho del área para jugar y no estaba donde a él más le gusta. No cumplió con la cuota goleadora esperada: solamente marcó 2 tantos (ante Olimpo y Patronato).

Ramón Ábila

Wanchope regresó al Globo tras un paso por Cruzeiro de Brasil. Pero el cordobés estuvo solamente a préstamo por 6 meses en Huracán ya que Boca había comprado su pase. Fue titular indiscutido hasta la fecha 9 ante Vélez que fue cuando se lesionó. Ese partido fue el último con la camiseta quemera porque ya después se marchó al Xeneize.

Los que no jugaron

Carlos Matheu no tuvo minutos porque la zaga central Salcedo-Nervo estaba bien firme en la defensa y ninguno nunca tuvo que salir. Pablo Álvarez, el lateral llegó desde Rosario Central para ocupar la banda izquierda, pero las lesiones le impidieron disputar, aunque sea un minuto. El delantero Nicolás Silva apenas estuvo presente en dos ocasiones (Godoy Cruz y Newell´s) y ambas veces, desde el banco de suplentes.