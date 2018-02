Gustavo Alfaro "Queremos estar arriba porque la ilusión nuestra es tratar de clasificar a una Copa Internacional"

Google Plus

Foto: Patria Quemera

Los de Parque Patricios acumulan su cuarta derrota en la Superliga y ya no se encuentran en puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores, a continuación lo que dejó Gustavo Alfaro en la conferencia de prensa tras perder por 4 a 0 ante Racing.

El flamante DT de la institución Quemera analizó y dio a entender que el rendimiento de cada equipo a veces no influye en el marcador: “Hay cosas desde el resultado y otras desde el rendimiento. El resultado se da a veces por el rendimiento y, en otras, por el aprovechamiento de oportunidades. No estuvimos en el estado que debemos estar ante este tipo de equipos que manejan bien la pelota y tienen un potencial ofensivo. Les dimos demasiadas libertades de mitad de cancha hacia adelante. Cuando te encontrás con jugadores de ese nivel te lo hacen sentir. En contra partida, cuando tuvimos las oportunidades, no las concretamos. Ahí la diferencia del resultado termina siendo muy grande”.

En cuanto al volumen táctico del partido, pudo destacar: “En el mediocampo ellos tienen un triángulo que lo manejan muy bien con González, Zaracho y Neri Cardozo. De esa manera, te hacen un tres contra dos con los dos volantes centrales. Si los volantes centrales salen a presionar al medio, ellos te juegan a las espaldas y te ponen en una posición incómoda para los laterales porque los extremos parten desde lejos de la posición de los laterales y los volantes. Si vos no sos ajustado en los corrimientos, llegás tarde. Eso es lo que nos pasó. Llegamos tarde a la cobertura de la presión y, ahí, Racing jugaba la pelota con precisión haciendo que debamos retroceder mucho para recuperarla”. Personalmente, se refirió a Lautaro Martinez, la joyita de Racing que además fue el autor de 3 de los 4 goles en Avellaneda y dijo: “Es un gran delantero. A veces, esa clase de jugadores tienen la capacidad de resolver lo que el equipo no puede hacer. Lautaro (Martínez) tiene esas capacidades, más allá de que el equipo en general jugó un gran partido. Tienen la plusvalía de contar con un delantero que es distinto y diferente, y que hoy estuvo en una noche implacable”.

Además Gustavo Alfaro se focalizó en para que estaba Huracán en este campeonato: “Lógicamente, queremos estar arriba porque la ilusión nuestra es tratar de clasificar a una Copa Internacional. También, seguimos peleando en la lucha de abajo”.