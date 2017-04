Gastón González: "Hicimos méritos para ganar"

Google Plus

El grito de gol de González, quien abrió el marcador del encuentro | Foto: Diario UNO

Las respuestas no aparecen y el presente apremia. El futuro no muestra ninguna luz que aclare el camino. Toda regularidad y esa imagen positiva lograda en la primera etapa de la Primera B Nacional se esfumaron. Independiente Rivadavia no logra salir de la zona de descensos. Tras la igualdad ante Central Córdoba de Santiago del Estero, ya lleva seis empates y una derrota desde que el 2017 comenzó.

El rival de esta noche es uno de los que pelea junto al Azul para no perder la categoría, y este partido era trascendental para marcar diferencias. Los dirigidos por Martín Astudillo, que comenzaron ganando con un golazo de Gastón González, en pocos minutos se lo dieron vuelta y pudo empatarlo gracias a Diego Cardozo.

El autor del primer tanto local, Gastón González, se refirió a los problemas que tuvo el equipo para mantener la ventaja: “Nos perdimos adentro del campo de juego. Son cosas que hay que corregir y todavía quedan muchas fechas por jugar”. Además, aseguró que en el segundo tiempo “merecimos un poco más de suerte”. A pesar de todo, intentó calmar los ánimos: "Hay que tener tranquilidad y paciencia. Este grupo va a sacar adelante esta situación".