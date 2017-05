Franco Dolci: “Perdimos dos puntos”

FOTO: Archivo

Independiente Rivadavia igualó 1 a 1 frente a Santamarina de Tandil en el Estadio Bautista Gargantini. Finalizado el encuentro, uno de los primeros en salir de vestuarios fue Franco Dolci y nos comentó su parecer sobre lo que dejó el partido.

Respecto al resultado, el centrocampista dijo: “Creo que perdimos 2 puntos. Creo que hicimos un gran desgaste el primer tiempo y, apenas empezó el segundo, también. Jugamos a lo que practicamos en la semana, no entraron las pelotas que podrían haber entrado y después en una contra nos terminan convirtiendo y es una lástima”.

Una de las falencias de La Lepra es la falta de efectividad y así lo destacó el cordobés de 33 años: “La verdad es que nos falta efectividad para convertir las situaciones que generamos. Habrá que seguir trabajando, tener mucha convicción para terminar esas jugadas y llevarnos los tres puntos”.

José Sandoval, el árbitro, no tuvo un buen desempeño y Dolci, irritado, comentó lo siguiente: “Hoy el árbitro se volvió a comer un penal, siempre acá se los come. Y me voy enojado, porque si fuese en contra te lo cobran, a favor no sé. No sé cuál es el criterio de no cobrar un penal muy claro. Lo sabrá él, pero bueno son ellos, los manejan de allá arriba, allá arriba sabrán qué hacen”.