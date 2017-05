Sólo le sirve el triunfo

Fecha 31: Independiente Rivadavia vs Santamarina | Foto: Diario Los Andes.

En el Carlos V se vivirá un verdadero duelo de necesitados protagonizado por rivales directos. Ambos necesitan de la victoria para poder despegarse del fondo y aspirar a quedarse en la B Nacional. Los Azules siguen sumando de a uno y se le escurren de las manos puntos que son vitales para engrosar el promedio, ha perdido demasiados y ya no se le pueden seguir escapando, no hay más margen de error.

El debút del nuevo técnico no trajo consigo grandes cambios, lo que se vió en la cancha fue muy pobre y no sorprendió a nadie. El esquema de juego utilizado pareciera no funcionar, muestra muchas falencias que el plantel arrastra hace rato y evidentemente no se están alcanzando los resultados que se necesitan.

Para ponerle el pecho a este gran desafío, Berti se vió obligado a realizar una variante en el equipo: Yeimar Gómez Andrade fue expulsado por doble amonestación en el partido frente a Santamarina y deberá cumplir la fecha castigo, por lo que en su lugar ingresará Alejandro Rébola.

De esta manera, el elenco leproso estará formado por: Cristian Aracena; Rodrigo Arciero, Alejandro Rébola, Sergio Rodríguez, Mauro Maidana; Gastón González, Franco Dolci, Hernán Encina; Facundo Curuchet, Diego Cardozo y Cristian Tarragona.

Por el lado del Canario, los 11 elegidos por Favio Orsi serían: Leonardo Griffo; Diego Sosa, Gabriel Díaz, Williams Riveros, Andrés Camacho; Facundo Melivilo, Alejandro González, Alejandro Altuna, Mauro Bellone; Franco Costa y Sebastián Matos.

La Lepra ha empatado 8 de los 9 partidos que ha disputado en lo que va del año, 7 de los cuales fueron paridades consecutivas. Cosechó 8 puntos de 27, número que asusta y mucho. Ya no depende de sí mismo y los resultados de la fecha anterior lo dejaron tambaleando. Tiene que ganar, cueste lo que cueste.