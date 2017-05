14 finales

Entrenamiento de Independiente Rivadavia | Foto: Diario Los Andes

Se juega la vida en cada partido, tiene que dejar todo si se quiere quedar. Complicada es la situación que vive actualmente Independiente Rivadavia, que sigue sin ganar en lo que va del año y cada vez se le hace más cuesta arriba. Quedó penúltimo en la tabla del descenso, y su próximo rival también está en la zona roja.

Algunos retos y charlas motivacionales se vivieron en los entrenamientos de esta semana luego del duro golpe que significó caer en Jáuregui ante un rival tan directo como Flandria. Sin duda, Alfredo Berti tuvo que meterle mano obligada al equipo: el 4-3-3 demostró que hace rato no esta funcionando. En consecuencia, se jugará con otro esquema, un 4-4-2, y cuatro son los cambios que se harán en el 11 titular.

Ingresarán Alexis Viscarra, por Rodrigo Arciero; Yeimar Gómez Andrade en lugar de Alejandro Rébola; y Mauro Cerutti junto con Sergio Sosa reemplazarán a Facundo Curuchet y Hernán Encina.

Así formará Independiente para intentar quedarse con los tres puntos en el Bautista Gargantini: Aracena; Viscarra, Gómez Andrade, Rodríguez, Maidana; Cerutti, González, Montero, Cardozo; Sosa y Tarragona.

Por el lado de Juventud Unida, no está definido el equipo, pero los 18 jugadores que viajaron a Mendoza convocados por el entrenador Carlos Macchi para enfrentar a la Lepra son: Arqueros: Lucas De León y Rodrigo Gauna; Defensores: Daian Vocos, Ezequiel Narese, Matías Marchesini, Emiliano Capella, Rubén Piaggio y Manuel Morello; Volantes: Diego Barrado, Renzo Tesuri, Juan Sánchez, Augusto Max, Alfredo Ramírez, Carlos Soria y Gastón Ada; y Delanteros: Alexis Blanco, Martín Abraham y Sacha Vela.

Al Azul le quedan 14 fechas para reaccionar, para demostrar el carácter y fútbol necesario que hasta ahora, no se ha visto. Todavía no está todo perdido, sin embargo el plantel leproso se encuentra vapuleado y con el ánimo que corresponde luego de no haber podido conseguir una victoria en diez partidos. Pero su gente no pierde las esperanzas... ¿Lo logrará?