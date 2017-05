Sigue sin poder sumar de a tres

En la lucha por la pelota | Foto: Télam

En la mañana del domingo el conjunto mendocino llegó a Lomas de Zamora para lograr la tal ansiada victoria que se le ha postergado desde que comenzó el año. Pese a sus ganas de ganar, el equipo no tuvo una buena actuación y vio como (en un primer tiempo malo para ambos) el dueño de casa sacó ventajas con muy poco. Primero, a los 44', Andrés Vombergar ganó en el área chica para poner el 1-0. Como si fuese poco, a los 46', Emanuel Moreno quedó mano a mano ante Aracena y definió con gran claridad.

En el complemento la cosa cambió para mejor con los ingresos de Gastón González y Lautaro Disanto, juvenil de 18 años que debutó en la categoría y lo hizo de gran manera. Con un Independiente Rivadavia más decidido a descontar y con un Los Andes replegado, el encuentro se puso lindo cuando a los 36' Cristian Tarragona capitalizó un centro de Cardozo y reventó el arco de Gagliardo para el 2-1.

Y ni lerdo ni perezoso, el Azul fue por más y lo consiguió a los 41' con un error del arquero local que terminó en los pies de Diego Cardozo, quien empató las acciones con una buena volea en el aire. El encuentro llegó a su final, La Lepra reaccionó y al menos no se vino con las manos vacías de Lomas. El punto no sirve de mucho pero si desde el punto de vista de la remontada anímica del equipo para igualar, pero la bronca de los jugadores por no poder ganar se hace cada vez más notoria. A todo esto, si el elenco de Alfredo Berti no empieza a sumar de a tres seguirá hundido en los promedios, y la permanencia del Azul en la B Nacional en la cuerda floja.

Síntesis del encuentro

Independiente Rivadavia (2): Cristian Aracena; Alexis Viscarra, Gómez Andrade, Sergio Rodríguez, Mauro Maidana; Mauro Cerutti, Franco Dolci (ST:0′ Gastón González, Fausto Montero, Diego Cardozo; Sergio Sosa y Cristian Tarragona. DT: Alfredo Berti.

Los Andes (2): Maximiliano Gagliardo; Gastón Guruceaga, Gabriel Tomasini, Maximiliano García y Maximiliano Barreiro; Saul Nelle, Gustavo Turraca, Marcos Britez Ojeda y Emanuel Moreno ; Cristian Bordacahar y Andrés Vombergar. DT: Anibal Biggeri.

Goles: PT: 44′ Andrés Vombergar (L), 46′ Emanuel Moreno (L) ST: 36′ Cristian Tarragona (I), 41′ Diego Cardozo (I).

Amonestados: IR: Franco Dolci, Diego Cardozo. Sergio Rodríguez LA: Gastón Guruceaga, Maximiliano García.

Ingresaron en el CSIR: Gastón González por Doci, Lautaro Disanto por Viscarra y Hernán Gautier por Sosa.

Árbitro: Juan Pablo Pompei.

Estadio: Eduardo Gallardón.

Los goles