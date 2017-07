Cristian Tarragona: “Nos quedamos con las manos vacías”

Google Plus

FOTO: Diario Los Andes

Independiente Rivadavia empató 0 a 0 frente a Crucero del Norte. Minutos después de haber finalizado el encuentro, Cristian Tarragona se acercó y nos comentó su parecer sobre el partido.

Independiente no pudo mojarle siquiera la oreja al conjunto misionero y así lo destacó Tarragona: “Fue un partido muy raro, no pudimos hacer lo que veníamos haciendo en los partidos anteriores. Nosotros sabíamos que ellos iban a tirarse atrás, jugar de contra. Nosotros intentamos entrarle, no pudimos, luego comenzaron los pelotazos y tampoco pudimos entrar. Nos quedamos con las manos vacías”.

Sobre su desempeño en este partido, Cristian comentó: “Tuve un mal partido, horrible. Yo lo sentí así, no fui el mismo de los partidos anteriores. Estaba fastidioso conmigo mismo, terminé muy caliente. En el segundo tiempo traté de revertir lo que se vio en la primera parte y creo que se vio un poco mejor”.

Respecto a la trifulca, debido a cargadas por el tema del descenso, que se vivió tras concluir el encuentro y en zona de vestuarios entre los jugadores de ambas parcialidades, el delantero manifestó: “Empezaron a decir cosas que duelen y ellos son colegas y tienen que entender que es muy feo. Nos había pasado lo mismo allá, empezaron a decir esas cosas cuando terminó el partido y eso no se dice”.

Independiente deberá enfrentar a Estudiantes de San Luis, rival directo por la permanencia. Sobre esto, el atacante azul dijo: “Vamos a ir a San Luis a tratar de traer los tres puntos porque tenemos que empezar a sumar de a tres como lo veníamos haciendo. Quedan 5 finales más y hay que jugarlas como tal”