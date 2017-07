Amargo empate

Google Plus

No pudo frente al Colectivero | Foto: Diario Los Andes.

Un punto que a La Lepra le sirve muy poco ya que tiene que ganar si quiere seguir fuera de la zona roja. Desde el arranque se notó que el partido iba a ser muy trabado y luchado. Y así fueron los 90 minutos. Bastante desordenado los equipos de la primera mitad, sin muchas luces y mucha presión por ambos lados.

A Independiente le costó horrores encontrarle la vuelta al Colectivero, hallar los espacios para hacer la diferencia, de hecho nunca lo logró en profundidad. Solo vagas aproximaciones y uno que otro remate que Arce contuvo sin problema. Crucero se paró firme y le hizo partido al Azul, aunque tampoco generó mucho y se mostró carente de ideas.

Los misioneros casi se encuentran con la victoria, sin haber hecho mucho mérito, tras un mano a mano que Aracena le tapó a Perussato de manera increíble. Imprecisiones, forcejeos y malas entregas fueron los protagonistas de este encuentro, por momentos pareció que los de Berti se olvidaron de todo lo que demostraron en los partidos anteriores y dejaron pasar 45´ como si nada.

El complemento fue más de lo mismo, la visita se olvidó de atacar y puso todas sus fichas en el medio campo para tapar las chances y los avances de La Lepra. Se metieron atrás y eso es lo peor que le puede pasar a Independiente, encontrarse con un equipo que no le juega, que se resguarda. No le pudo entrar por ningún lado, literalmente pareció como que hubieran puesto un colectivo atravesado. Los Azules nunca pudieron penetrar esa muralla y finalizó el partido con un punto a cada uno, que sin duda le sirve mucho más al conjunto de Lippi que vino a buscar exactamente eso.

Síntesis del partido

INDEPENDIENTE RIVADAVIA (0): Cristian Aracena; Rodrigo Arciero, Yeimar Gómez Andrade, Alejandro Rébola, Luciano Sánchez; Mauro Cerutti, Fausto Montero, Gastón González, Diego Cardozo; Lautaro Disanto, Cristian Tarragona. DT: Alfredo Berti.

CRUCERO DEL NORTE (0): Ignacio Arce; Alejandro Pérez, Rodrigo Lechner, Federico Garcia, Guillermo Sotelo, Lucas Caballero, Brian Perusato, Ivan Molinas,Nicolás Castro; Christian Britos, Pablo Ostrowski. DT: Sergio Lippi.

Cambios: 16’ Jose Dujaut por Ostrowski (C), 22’ Ignacio Irañeta por Disanto (R), 30’ Jose Vera por Caballero (C), 37’ Hernan Gautier por Cardozo (IR) y Luis Daher por Cerutti (IR). 41’ Lucas Vera Piris por Molina (C)

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Ramiro Lopez