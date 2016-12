Milito: "No tenemos margen de error"

Gabriel Milito habló en conferencia de prensa y palpitó el encuentro del próximo domingo en Santa Fe. Además, analizó el presente del equipo y afirmó: "No tenemos margen de error, dejamos pasar muchas oportunidades".

Para comenzar, el exdefensor habó del partido más cercano, en el que deberán visitar a Colón de Santa Fe. "Tenemos una manera de jugar y el partido que se nos viene nos dará la chance de profundizar el juego corto y asociado que con River nos faltó un poco pero con la alternativa de jugar más directo", declaró.

Continuando con el análisis del choque con el Sabalero, soltó: "Es un partido complicado, difícil, Colón tiene una idea definida y ha cambiado de sistema en varios partidos, ya veremos con qué clase de rival nos enfrentaremos pero sin dudas desde la llegada del actual entrenador es un equipo al que le convierten pocos goles y tiene futbolistas veloces por fuera y delanteros fuertes en el área. Tiene frescura y vamos a una cancha dura".

Luego, se le consultó por el impacto que tuvo la victoria ante River en el ánimo del plantel. "Era una victoria necesaria, después del duro golpe recibido en el clásico para recuperar la confianza quedan 2 partidos para el final y tenemos que hacerlo bien para conseguir los 6 puntos que quedan, siempre ganar es bueno, los rivales no son siempre los mismos pero vamos con la ilusión de poder ganar los 3 puntos que son muy importantes para nosotros", comentó el Mariscal.

Además, el entrenador recordó la contundente caída ante Racing hace dos fechas, un duro golpe para todo el equipo que eligió permanecer en silencio después de lo sucedido. "Las sensaciones fueron desagradables, cuando jugas un clásico sabes la exposición a la que te enfrentas y lo necesario que es ganarlo. A nosotros nos paso todo lo contrario y es lógico que no estemos cómodos con esa situación. El domingo llegamos con el ánimo bastante bajo pero debíamos jugar ese partido y ganarlo no sólo por los tres puntos sino para poco a poco encontrar ese estado de ánimo que nos permita trabajar mejor".

"Todavía no llegamos ni a mitad de Torneo y debemos ir partido a partido, lo que tenemos claro es que no tenemos margen de error porqué dejamos pasar muchas oportunidades", reconoció Milito a continuación.

Por otro lado, se le preguntó por Lucas Albertengo y Cristian Rodríguez. El delantero se recuperó de un desgarro y podría sumar minutos el próximo fin de semana, mientras que el uruguayo aún está trabajando con los kinesiólogos, también por una distensión muscular. "Este semestre Lucas no lo tuvo fácil, se recuperó de la lesión de su rodilla y cuando mejor estaba sufrió una muscular; se recuperó pero volvió a recaer y eso no le permitió ritmo competitivo. Vemos que es demasiado pronto convocarlo frente a Colón, debemos ir de a poco con él para que gané confianza y que ese miedo a una nueva lesión vaya desapareciendo y vuelva a ser un jugador importante para nosotros, tiene que superar esa etapa y ponerse a la par de sus compañeros".

Siguiendo con esto, expresó en relación al Cebolla: "Las evaluaciones se harán a fin de año, no voy a decir si corresponde que se quede o no, no se me pasa por la cabeza ninguna decisión sobre ningún jugador. Siento pena porqué hace un gran esfuerzo por recuperarse y no lesionarse, en definitiva es el más perjudicado".