Albertengo: "El técnico que llegue decidirá que pasará conmigo"

El 2016 fue atípico para Lucas Albertengo. El delantero solo pudo disputar 60 minutos por la rotura de ligamentos y los desgarros que sufrió.

Aún poniéndose a punto desde lo físico y con todas las expectativas para el año entrante, el ex Atlético de Rafaela pasó por Radio Belgrano y habló tanto de su presente como de su futuro.

"No sé qué pasará conmigo. Me gustaría jugar, lo necesito mentalmente"

En relación a la posibilidad de emigrar a otro club, el Flaco dijo: "Se que hay algunos clubes interesados en mi y algunos ya se han comunicado conmigo. Con el cambio de técnico no se que pasará conmigo. El que llegue decidirá. Me gustaría jugar, lo necesito mentalmente".

Analizando lo que fue para él este año, expresó: "Fue un mal año para mi. Me recuperé de la lesión en los ligamentos que me tenia a maltraer y empecé a tener desgarros por cuidar la rodilla. Quedé afuera de todo y es un año que quiero olvidar para arrancar de cero". Y sumó: "No me tomo vacaciones para recuperarme y llegar bien a la pre-temporada".

"Nos sorprendió la salida de Milito. Debió haber visto que no podíamos remontarlo"

En el final, se le consultó por la renuncia de Gabriel Milito el último fin de semana, tras la derrota ante Banfield. "Nos sorprendió a todos porque veníamos de una levantada post Clásico. Pero él es una persona con una mentalidad ganadora y exigente y debió haber visto que no podíamos remontarlo. Nos quedamos muy dolidos con su salida, no supimos responderle adentro de la cancha. A pesar de eso nos dejó muchas enseñanzas junto con su cuerpo técnico", concluyó.