Holan: "Independiente significa mucho en mi vida, valía la pena esperar"

Luego de numerosas reuniones y propuestas, Ariel Holan fue el elegido de los dirigentes de Independiente para ocupar el cargo que recientemente dejó Gabriel Milito.

El flamante entrenador fue presentado en el estadio Libertadores de América y manifestó su alegría por el desafío en el club del cual es hincha.

"Ante todo agradecerle al Presidente Hugo Moyano y a la Comisión Directiva por la confianza que depositan en mi en este momento del club", manifestó en el comienzo Holan.

Mientras los directivos del conjunto de Avellaneda deliberaban, el DT recibió una oferta de un club chileno pero decidió rechazarla para darle prioridad al Rojo. "Todos nacemos con una pelota y una camiseta. Uno no puede dejar de recordar la infancia y la adolescencia que pasó en el club, con tantas tardes y tantas noches de gloria a lo largo de nuestra rica historia. Eso solo ameritaba, a pesar de que la U de Chile es importante no solamente en el país vecino sino en el continente, pero Independiente significa mucho en mi vida y valía la pena esperar a riesgo de ahora estar de vacaciones", declaró.

Continuando con esto, sumó: "Aparte, más allá de ser socio del club y de ese sentimiento, la CD, a través del Presidente, deposita la confianza en mi como entrenador y no como hincha. Yo tengo un profundo amor por Independiente pero tengo un amor por mi profesión muy grande y el club me contrata, no como hincha, sino para que yo gestione como entrenador y eso lo tengo muy claro. Sé que este rol va a estar un poco fusionado hasta que termine esta conferencia de prensa pero a partir de allí, no es el Ariel Holan hincha el que tiene gestionar, sino el entrenador con todo mi cuerpo técnico".

Interrogado por la pretemporada que iniciará en los próximos días al mando del plantel, señaló: "Hasta que no estaba la confirmación no podíamos tomar ninguna decisión. Ayer cuando nos pasaron el cronograma, lo estamos analizando. Pero básicamente, es una sensación ambigua porque uno quiere mucho al club y me hubiese gustado llegar de otra forma, pero el fútbol es así y voy a aprovechar muchas de las bases que sentó Gaby (Milito) en el semestre, que como en todo proceso de entrenamiento hay cosas que salen muy bien, hay cosas que salen no tan bien y hay cosas que no salen. Eso es lo lógico, nos pasa a todos los entrenadores en cualquier equipo, entonces yo me voy a asentar sobre todo lo bueno que se hizo porque es importante arrancar desde esos parámetros que él dejó y tratar de ir ajustando y corrigiendo las cosas que no salieron tan bien".

Por otra parte, Holan habló de la relación que mantiene con Claudio Vivas, coordinador de inferiores, que confirmó su continuidad a pesar de la llegada del ex DYJ. "Independiente es demasiado grande como para que cualquiera de nosotros esté por encima de nuestras cuestiones personales, que si las hubiera, no hay problema con un café de resolverlas. Pero de mi parte no las hay. Hemos compartido un espacio de trabajo en otro lugar, con otra realidad y otra problemática, y como cualquier ámbito, uno puede tener opiniones que muchas veces son coincidentes y otras veces no. Pero lo que priva en la relación con Claudio es el respeto profesional y desde nuestra parte, no hay ninguna animosidad hacia él", sostuvo, apaciguando la situación.

Para finalizar, se le consultó por la conformación de su cuerpo técnico y comentó: "Siempre se dice que somos un grupo numeroso pero para aplicar muchas de las tecnologías modernas que se necesitan para achicar los márgenes de error en el proceso de entrenamiento, se necesita gente. Cada uno va a estar en el rol que nos pueda ayudar a achicar ese margen de error".