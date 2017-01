Sigue Vivas

Foto: La Nación

Con la llegada de Ariel Holan a Independiente se resolvió la cuestión del entrenador pero surgió otra incógnita: la continuidad de Claudio Vivas.

El flamante entrenador del Rojo y el Coordinador de Inferiores se conocen de sus pasos por Banfield y la relación entre ellos no es la mejor. Por esto, al confirmarse el arribo del ex Defensa y Justicia, los dirigentes debieron reunirse con Vivas para conocer su punto de vista.

Luego de las reuniones y charlas, el ex técnico del Taladro confirmó que seguirá en su cargo al mando de las categorías más chicas del club de Avellaneda.

"Le conté a los dirigente mi relación con Ariel Holan, simplemente eso", comentó Claudio Vivas en diálogo con Closs Continental.

"Me pone contento que no venga uno de los ayudantes de Holan, hubiera sido imposible transitar en el club"

Por otro lado, apuntó contra un ex integrante del cuerpo técnico de Holan. "Me pone contento que no venga uno de sus ayudantes a Independiente, no es nada él. Con ese tipo no podría haber transitado en el club, hubiera sido imposible", lanzó.

Más tarde, Vivas sostuvo que a pesar de la mala relación, "todos queremos que a la primera le vaya bien" y en cuanto a su trabajo, señaló: "Nosotros tenemos que sacar jugadores".

Para concluir, se le consultó por el rumor que surgió en los últimos días que pase a la reserva de Boca Juniors en lugar de el Flaco Schiavi, quien no renovaría su contrato. "De Boca tuve una relación con anterioridad, pero no prosperó porque había alguien en el medio", cerró.