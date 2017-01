Holan: "Erviti, Mancuello y Domingo son jugadores que me gustan"

Ariel Holan pasó por el aire de TyC Sports Verano y habló del plantel con el que cuenta y las incorporaciones que le gustaría realizar.

"Hay un plantel muy completo y competitivo con algunos jugadores que pueden jugar a un altísimo nivel", sostuvo el reciente entrenador de Independiente, que este viernes dirigirá su primer entrenamiento.

Al momento de referirse a los posibles refuerzos, reconoció que "Erviti, Mancuello y Domingo son jugadores que me gustan, así como tantos otros", pero que no está al tanto de las negociaciones, sino que lo deja en manos de los dirigentes. Además, advirtió que buscarán enriquecer el grupo pero sin descuidar los intereses del club.

"El equipo tiene que seducir a la gente para que el hincha tenga ganas de venir a alentar"

Por otra parte, en relación a cómo serán los primeros trabajos y la idea de juego que buscará inculcarle a sus jugadores, dijo: "En el fútbol el resultado es lo que prima y el contenido es periférico. Yo no digo que voy a hacer lo mismo, digo que voy a profundizar lo bueno que dejó Milito. El equipo tiene que seducir a la gente para que el hincha tenga ganas de venir a alentar".

Luego, el ex entrenador de Defensa y Justicia fue interrogado por la nota de voz que se dio a conocer en las redes sociales y Holan declaró: "Me siento traicionado porque era un tema entre tres personas, igualmente, Independiente está por sobre todos los nombres. No tenía nada agresivo contra las glorias del club, pero cada uno es adulto y yo no puedo hacerme cargo de la interpretación de los demás".