Kohan: "Holan está absolutamente preparado para conducir Independiente"

El viernes 6 de enero Independiente dio inicio a los trabajos de pretemporada de la mano de Ariel Holan, el flamante entrenador que llegó para suceder a Gabriel Milito.

Luego de dos jornadas con el plantel, Alejandro Kohan, preparador físico del equipo, habló en La Oral Deportiva sobre el trabajo que comenzaron a realizar y la innovadora tecnología que utilizan.

"Lo que te da el dron, es panorama desde arriba, y podés mover y ver de diferentes ángulos cualquier situación de juego. Entonces los jugadores pueden tener una visión que no tienen cuando juegan. Se dan cuenta de un montón de pases que no veían desde la posición donde juegan, pero desde arriba lo ven. Es muy simple la idea", explicó el profe en el comienzo de la entrevista. Y añadió: "La mayoría de los entrenadores, mandan ayudantes de campo a ver desde distintos planos y luego comentaban, hoy se usan estos aparatitos. No es nada complejo".

"Tenemos claro que si los resultados se dan, dirán que el dron es fantástico, y sino dirán que nos vayamos con el dron a correr por la Avenida Mitre"

El equipo técnico de Holan difiere del resto por su numerosidad. En relación a esto, Kohan comentó: "Somos 12 personas en el cuerpo técnico, y siempre cada uno con diferentes roles y funciones. El fútbol no es matemática, pero se puede reducir al azar todo el espacio posible. Tener la mayor información posible es la idea de la mayoría de los cuerpos técnicos. Como Ariel proviene del Hockey quizá llame la atención, pero todos tienen videoanalistas y GPS para medir la carga de los entrenamientos y los partidos. El tema es como se utiliza la información recibida, para mejorar cada entrenamiento".

Con respecto al pergamino que los avala y las capacidades para revertir este momento del Rojo, Alejandro declaró: "Estamos preparados para dirigir a Independiente. Ariel trabajó muchos años con Passarela y Sabella en distintos lugares, y con Almeyda en la B Nacional, y para todos el Nacional B fue un proceso difícil y muy stressante: era ascender o nada. Es diferente el rol de ser técnico a ser ayudante, pero Ariel está absolutamente preparado. Sabe lo que es la presión de los equipos grandes".

Luego, recordó sus etapas anteriores en el elenco de Avellaneda: "Yo estuve en Independiente en 1996, trabajé con Luis Bonini, Gragorio Pérez y luego con Menotti. Fue la etapa final de Burruchaga y Clausen como jugadores".

Volviendo al ex entrenador de Defensa y Justicia, el PF sostuvo: "No tengo dudas de que Ariel está absolutamente preparado para conducir a Independiente. Conoce la historia del club y la exigencia de la gente de Independiente. Hay un exceso de ansiedad que tampoco es beneficiosa, sobre todo para los jugadores. Hay que generar cierta tranquilidad.- Hay que generarla desde la cancha hacia la tribuna. Pero la gente de Independiente está muy ansiosa de lograr cosas".

Ya para culminar, Kohan lanzó: "Tenemos claro que si los resultados se dan, dirán que el dron es fantástico, y sino dirán que nos vayamos con el dron a correr por la Avenida Mitre. Es el riesgo del fútbol. El equipo tendrá muchas horas de trabajo, pero obviamente, mandan los resultados".