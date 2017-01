Cuatro nombres menos

Semana de varias noticias en el mundo Independiente. Por el lado de las incorporaciones no hay muchas novedades, pero hay jugadores que ya se alejaron del club y eran nombres importantes dentro del plantel.

Por un lado, el "Cebolla" Rodríguez acordó su desvinculación del club con 6 meses de contrato restantes. El ex 10 del Rojo no rindió acorde a lo que se esperaba de él, en gran parte debido a sus constantes lesiones que nunca lo dejaron jugar más de cuatro o cinco partidos consecutivos.

El uruguayo ya viajó a su país y está a la espera de firmar su contrato con Peñarol, pero antes de irse declaró lo siguiente respecto de su paso por Avellaneda: "Tenía la ilusión de poder jugar y salir campeón. Independiente es una institución muy grande, que se merece muchas cosas. No rendí como esperaba y me voy con una sensación de tristeza". "La verdad que no sé cómo me va a recordar el hincha de Independiente. No tuve la suerte y no se me dio ganar algo. Si no salís campeón, quedás en el pasado. Lo único que les puedo decir a los hinchas es que las veces que jugué, dejé el máximo de mí y nunca me guardé nada".

Por otra parte, Jorge Ortiz y Hernán Pellerano también quedaron fuera del plantel para esta temporada. Ariel Holan decidió prescindir de los experimentados jugadores y ni siquiera fueron parte de la delegación que viajó a Salta para disputar en triangular ante Atlético Tucumán y Racing.

El volante ya arregló con Xolos de Tijuana y dejó las siguientes frases antes de irse: "Desde el primer momento que se fue Milito sabía que algunos referentes se iban a ir, no me sorprendió mi salida; para descomprimir un poco había que sacar a dos o tres grandes y me la vi venir". "Creo que el técnico ya tenía la decisión tomada, cuando salió el audio ya melo imaginaba. Me hubiese gustado que el DT me diga de entrada que no me iba a tener en cuenta".

Mientras que el defensor ex Vélez fue dado a préstamo a Olimpia de Paraguay y dijo: "Yo quería quedarme y pelearla, aunque me di cuenta que arrancaba muy de atrás. Holan me dijo que si me recuperaba de mi lesión me iba a tener en cuenta, pero de todos modos, aunque me recupere, no iba a ser tan rápido como Figal".

A estos tres nombres se le debe sumar la salida de Claudio Vivas, Coordinador de inferiores. El ex ayudante de Marcelo Bielsa llegó a Independiente hace pocas semanas cuando aún estaba Gabriel Milito como Director Técnico, una vez que Gaby se fue y los dirigentes contrataron a Holan, Vivas hizo saber su descontento con la decisión ya que no hay buena relación entre el nuevo Cuerpo Técnico del Rojo y él. Luego de una charla con los dirigentes parecía que, a pesar de las diferencias, el proyecto de Vivas iba a continuar, pero en la semana el plantel profesional utilizó sparrings de Camioneros en vez de juveniles del club y eso fue el detonante para que Vivas presente su renuncia. La CD ya ha confirmado a Fernando Berón como su sucesor en el cargo.