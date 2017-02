Albertengo: "Me merezco una segunda oportunidad"

Lucas Albertengo pasó por el programa De La Cuna Al Infierno y se refirió a su presente, la pretemporada y cómo ve al equipo.

"Creo que los chicos hicieron un buen partido, sobre todo el segundo tiempo. Se plantaron bien y salimos a buscarlo. Hubiéramos merecido un poco más, pero no se nos dio y lo perdimos en los penales", inició el atacante, en relación a la caída de Independiente en el último clásico frente a Racing en Mar Del Plata.

El Flaco lleva un largo tiempo fuera de las canchas. El año pasado pudo sumar apenas algunos minutos entre Reserva y Primera por la rotura de ligamentos que sufrió y los desgarros posteriores. Sin embargo, siempre manifestó su deseo de continuar en el Rojo. "Yo siempre lo dije, mi idea era quedarme en el club. Sobre todo por lo que me costó llegar, vine de muy abajo, me gané la oportunidad de jugar en Independiente. El tiempo que lo hice, lo hice bien. Después tuve una lesión en la rodilla, me costó mucho recuperarme físicamente. Me trajo otras lesiones a nivel muscular, desgarros", declaró Lucas.

Continuando con esto, lanzó: "Merezco una revancha, una segunda oportunidad. Porque el tiempo que estuve lo hice bien y por eso digo que mi prioridad es estar en club por esa revancha".

En relación a la preparación que está llevando a cabo junto con el preparador físico Alejandro Kohan, comentó: "Sentí el desgaste de la pretemporada, hace mucho tiempo no lo hacía. Pude hacer todos los entrenamientos a la par, me falta competencia y eso lo voy a ir adquiriendo. Se me hizo muy largo, y por eso cuesta. Estuve 1 año y 4 meses, obviamente me va a costar desde lo físico. Estoy haciendo con el profe doble turno y estoy tratando de ponerme al tono".

Por otra parte, expresó que le hubiese gustado sumar algunos minutos más en los amistosos disputados, aunque entiende la decisión del técnico. "Tengo que agarrar ritmo de partido. Entiendo al Cuerpo Técnico, que por ahí, si hubiera sido con otro rival, yo hubiera tenido más tiempo, pero eran dos clásicos aunque fueran de verano. Con Atlético Tucumán tuve unos minutos", soltó.

Al ser interrogado por el flamante entrenador y sus particulares técnicas en los entrenamientos, Albertengo señaló: "Nos vamos adaptando a él. Cada vez que la tecnología se use para mejorar, está buenísimo. En nuestro caso, con el GPS me ayuda a ver cómo estoy pisando y si hago balance. Puedo hacer trabajo complementario de acuerdo a lo que marca el GPS sobre mi pierna. El drone nos ayuda a ver las jugadas de distinta manera".

En el final, el ex Atlético Rafaela habló del cariño que le manifiesta el hincha y dijo: "La gente de Independiente me ha demostrado mucho cariño y soy muy agradecido. Lo voy a seguir intentando para darle alegrías al club".