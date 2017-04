Albertengo: "Contento por ser titular después de mucho tiempo"

Lucas Albertengo habló en Muy Independiente sobre su vuelta a la titularidad, tras la rotura de ligamentos y los posteriores desgarros que lo alejaron de las canchas más de un año.

"Estoy contento porque me tocó ser titular después de mucho tiempo. Me quedó el gusto amargo de no poder ganar", señaló el atacante, en alusión al cotejo con San Martín de San Juan. "Fuimos superiores, tuvimos muchas situaciones pero no se nos dio", añadió.

En referencia a la relación que mantiene con los hinchas del Rojo, el ex Atlético de Rafaela expresó: "Es lindo tener el cariño de la gente. Yo también estoy agradecido a ellos, el sentimiento es mutuo".

Acerca de las sensaciones de su regreso, el Flaco manifestó: "Extrañaba la adrenalina antes del partido, concentrar, eso es hermoso y necesitaba sentirlo".

Analizando el desarrollo del juego con el Santo, Albertengo declaró: "La jugada del cabezazo no me salió fuerte porque llegué exigido, me quedó un poco atrás. En el primer tiempo no tuvimos tantas llegadas. Después se buscó más dinámica, entiendo el cambio. Se notó desde el primer minuto que fuimos los que intentamos y buscamos. Dominamos el partido, en algún momento va a entrar".

Continuando en la misma linea, el atacante expresó su malestar por no haberse quedado con los tres puntos. "Los de arriba perdieron puntos y por eso es la bronca, se habían dado buenos resultados para acercarse. No estamos tan lejos, falta jugar contra Boca, Newell’s y Estudiantes así que hay que empezar a ganar", exclamó.

En el final, dio su opinión sobre la postergación del choque con Defensa y Justicia. "Nos hubiese hecho bien jugar para seguir agarrando ritmo. Pero es aceptable porque perderíamos a Campaña que es un pilar", concluyó.