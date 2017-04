Holan: "Sánchez Miño es el reemplazante de Tagliafico"

Google Plus

Foto: Prensa CAI

Luego del entrenamiento del miércoles por la mañana, Ariel Holan dialogó con la prensa y se refirió a su debut oficial como DT y el encuentro que se aproxima.

"Nos quedó la espina de no haber ganado el otro día pero el balance fue positivo. Tuvimos muchas chances de gol. La eficacia necesita tiempo, no hay magia en el deporte. Tratamos de buscar el equilibrio a través del ataque ordenado y elaborado. Este proceso necesita tiempo", señaló en el inicio sobre el que fue su primer partido oficial como entrenador del Rojo.

En relación al tipo de rival que deberán enfrentar el próximo fin de semana, aseguró: "La alineación de Vélez es distinta a la de San Martin de San Juan, nos van a presentar dificultades de otro tipo".

Por otro lado, en cuanto al equipo que presentará, dijo: "Cada partido es distinto. En los últimos años de local a Independiente le han cedido la iniciativa. El viernes vamos a ver cuál va a ser el equipo. Vamos a tener una seguidilla importante y tenemos que tener a todos bien. Sánchez Miño es el reemplazante natural de Tagliafico". Cabe recordar que Nicolás Tagliafico llegó a la quinta tarjeta amarilla y por eso se perderá este encuentro, lo que llevó a que Holan deba buscar una alternativa.

La vacante en el lateral izquierdo no es lo único que debió cubrir el entrenador, ya que Taglia es además, el capitán. "Campaña es el sub capitán y al no estar Tagliafico, será capitán el viernes", confirmó el técnico.

La buena noticia para el ex entrenador de Defensa y Justicia es que podrá jugar Nery Domínguez. El mediocampista fue habilitado luego de varios días de que los dirigentes apelaran y será parte de los titulares ante el Fortín.

Sobre la suspensión del choque con su ex club, por la ausencia de Martín Campaña, y el poco rodaje que tienen los jugadores, Holan declaró: "Los torneos son una carrera de regularidad, uno sostiene los puestos de vanguardia a medida que va ganando. De jugar poco vamos a pasar a jugar mucho y es importante tener todos a disposición. La decisión de no jugar fue institucional. Nadie habla del reglamento, la AFA nos dio la posibilidad de no jugar".

En el cierre, le dedicó unas palabras al actual entrenador de Vélez, que tuvo su paso por Independiente y fue gran responsable del ascenso. "A De Felippe lo admiro y lo respeto como entrenador y como hincha le agradezco habernos vuelto al lugar que nos corresponde", concluyó.