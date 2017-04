Uno por uno contra Alianza Lima

Google Plus

Martín Campaña (7): Le tapó un gran tiro libre a Aguiar y tuvo otras buenas intervenciones para mantener el arco en cero.

Nicolás Tagliafico (6): Nadie lo complicó por su banda. Formó una gran sociedad con Barco en ataque.

Alan Franco (6): Simple en los pases. Sólido en la marca. Rápido en los relevos. Mejora cada partido.

Nicolás Figal (5): A pesar de algunos mínimos errores en los pases, terminó cumpliendo una buena actuación.

Fabricio Bustos (5): Es parecido a Tagliafico en cuanto a la intensidad en la marca, pero esta vez logró desbordar varias veces y pocas las terminó bien. Es un punto a trabajar.

Ezequiel Barco (7): Generó innumerables faltas e hizo amonestar a un par de jugadores de Alianza. Fue uno de los más desequilibrantes del equipo, sólo le faltó animarse a pegarle al arco un poco más.

Walter Erviti (5): Tuvo un muy flojo primer tiempo donde casi ni apareció jugando de enganche. Mejoró notablemente en el segundo tiempo cuando se posicionó como doble 5, pudo hacer circular la pelota mucho mejor y manejar los tiempos del conjunto.

Nery Domínguez (5): En la primera parte cumplió el rol de Erviti y lo hizo irregularmente. En el complemento, rindió mucho mejor.

Domingo Blanco (4): Apareció poco y no pesó mucho en el juego. Le dio una excelente asistencia a Rigoni que el cordobés no pudo aprovechar, no hizo mucho más.

Emiliano Rigoni (8): Mucha movilidad y desequilibrio. Desbordó más de diez veces y generó varias jugadas de gol por si mismo. Volvió a ser el factor más peligroso del Rojo.

Emmanuel Gigliotti (2): Desapareció luego del penal errado. Participó poco y mal.

Martín Benítez (2): Entró faltando pocos minutos y se erró dos goles increíbles. Su ingreso no aportó nada.

Lucas Albertengo (6): Entró bien, con mucha movilidad. Rindió mejor jugando de 9 que de media punta como en los partidos anteriores.

Maximiliano Meza (sin clasificar): Jugó sólo 5 minutos.